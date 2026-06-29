Pauză în conflictul dintre SUA și Iran

Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze atacurile reciproce, potrivit unor informații publicate de presa americană, care citează oficiali de rang înalt ai administrației SUA. Cele două părți ar urma să se întâlnească marți, în Qatar, pentru a continua discuțiile privind disputa legată de Strâmtoarea Ormuz.

În ultimele zile, Washingtonul și Teheranul au continuat schimbul de lovituri, în ciuda memorandumului de înțelegere semnat la 17 iunie, destinat să pună capăt conflictului început la sfârșitul lunii februarie și care a afectat traficul maritim prin importanta rută comercială.

Potrivit acordului, Iranul s-a angajat să permită trecerea în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz, iar Statele Unite au acceptat să ridice blocada asupra porturilor iraniene.

Oficial american: „Navele pot circula liber”

„Am decis să oprim toate activitățile cinetice”, a declarat un oficial american de rang înalt pentru publicația Axios, folosind termenul militar utilizat pentru a descrie operațiunile de atac.

Un alt oficial american a declarat pentru aceeași publicație că ambele părți vor suspenda acțiunile militare „deocamdată” și că „navele pot circula liber”, în timp ce negocierile vor continua.

Potrivit Axios, doi oficiali americani și o a treia sursă familiarizată cu discuțiile au confirmat că următoarea rundă de negocieri este programată pentru marți, în Qatar. Și CNN a relatat informații similare, citând un oficial al administrației Trump, care a afirmat că cele două părți „vor suspenda deocamdată ostilitățile” și că au convenit să se întâlnească marți la Doha pentru noi discuții.

Textul acordului dintre SUA şi Iran

Textul protocolului de acord între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran a fost făcut public de un oficial american în cadrul unui apel telefonic cu jurnaliști, care detaliază retranscrierea tradusă.

„Statele Unite ale Americii şi Republica Islamică Iran au convenit cu bună-credinţă (…) cele ce urmează”:

  1. SUA şi Republica Islamică Iran, şi toţi aliaţii lor în războiul în curs, semnează acest protocol de acord, declarând încetarea imediată şi permanentă a operaţiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban şi se angajează, începând de acum, să nu iniţieze război sau operaţiune militară una împotriva celeilalte şi să se abţină de la ameninţarea sau folosirea forţei una împotriva celeilalte, garantând totodată integritatea teritorială şi suveranitatea Libanului.
  2. Statele Unite ale Americii şi Republica Islamică Iran se angajează să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a celeilalte şi să se abţină de la orice amestec în afacerile interne ale celeilalte.
  3. SUA şi Iran se angajează să negocieze şi să încheie un acord final într-un termen maximum de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord.
  4. Încă de la semnarea prezentului protocol de acord, Statele Unite ale Americii vor începe să-şi ridice blocada navală şi orice perturbare sau oprelişte vizând Republica Islamică Iran şi vor pune complet capăt blocadei navale în 30 de zile. În această perioadă, traficul navelor va fi propoţional volumului traficului de dinainte de război. SUA se angajează să-şi retragă forţele din jurul Iranului în 30 de zile de la acordul final.
  5. Încă de la semnarea prezentului protocol de acord, Iran va lua dispoziţiile necesare, depunând cele mai bune eforturi pentru a asigura securitatea trecerii navelor comerciale, fără cheltuieli, numai timp de 60 de zile, din Golful Persic către Marea Oman şi invers. Traficul navelor comerciale va începe imediat şi, având în vedere necesitatea de a ridica obstacolele tehnice şi militare şi deminarea de Iran, va fi deplin restabilit în 30 de zile. Iran va angaja un dialog cu Sultanatul Oman cu scopul de a defini administraţia viitoare şi serviciile maritime în Strâmtoarea Ormuz, în consultare cu celalte state riverane la Golful Persic.
  6. Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii lor regionali, să elaboreze un plan definitiv, convenit de comun acord, în valoare de cel puţin 300 de miliarde de dolari, destinat reconstrucţiei şi dezvoltării economice a Iranului. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan va fi finalizat în 60 de zile.
  7. SUA se angajează să pună capăt tuturor tipurilor de sancţiuni impuse Iranului, inclusiv rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU, rezoluţiile Consiliului Guvernatorilor AIEA şi a tuturor sancţiunilor unilaterale americane, primare şi secundare, după un calendar convenit în cadrul acordului final.
  8. Republica Islamică Iran reafirmă că nu-şi va procura şi nici nu va dezvolta arme nucleare. SUA şi Iran au convenit să soluţioneze soarta materialelor îmbogăţite acumulate după un mecanism care va fi convenit reciproc şi conform calendarului menţionat la paragraful 7. Cele două părţi au convenit să discute și despre problema îmbogăţirii şi alte subiecte legate de nevoile nucleare ale Iranului.
  9. În aşteptarea acordului final, Statele Unite ale Americii şi Republica Islamică Iran convin să menţină statu-quoul. Iran va menţine statu-quoul actual al programului său nuclear, iar SUA nu vor impune nicio nouă sancţiune şi nu vor desfăşura forţe suplimentare în regiune.
  10. SUA se angajează ca de la semnarea prezentului protocol, Departamentul Trezoreriei americane să elibereze derogări pentru exportul de petrol brut iranian, de produse petroliere şi derivate şi pentru toate serviciile asociate, inclusiv tranzacţii bancare, asigurări, transport etc.
  11. SUA se angajează să facă deplin diponibile şi utilizabile fondurile şi averile Iranului îngheţate sau supuse unor restricţii încă de la punerea în aplicare a prezentului protocol de acord. SUA şi Iran se vor pune de comun acord asupra procedurilor referitoare la eliberarea acestor fonduri în timpul negocierilor. Aceste fonduri vor trebui să fie deplin utilizabile pentru orice plată în favoarea oricărui beneficiar final desemnat de Banca centrală a Republicii Islamice Iran. Statele Unite ale Americii se angajează să elibereze toate licenţele şi autorizaţiile necesare în consecinţă.
  12. SUA şi Iran convin că un mecanism de punere în executare va fi stabilit în vederea supravegherii bunei puneri în aplicare a prezentului protocol de acord şi respectarea viitoare a acordului final.
  13. După semnarea prezentului protocol şi sub rezerva începerii punerii în aplicare a paragrafelor 1, 4, 5, 10 şi 11, SUA şi Iran vor începe negocieri referitoare la acordul final exclusiv asupra celorlalte paragrafe.
  14. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluţie cu caracter constrângător a Consiliului de Securitate al ONU.

Donald Trump a reluat amenințările la adresa Iranului

Donald Trump a reluat, în ultimele zile, avertismentele privind posibilitatea unor noi acțiuni militare dacă atacurile iraniene vor continua. Sâmbătă, liderul american a declarat că Iranul „nu va mai exista” dacă SUA vor fi „forțate” să reia războiul. Până în prezent, Casa Albă nu a oferit un răspuns oficial solicitărilor presei privind aceste informații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
GSP.RO
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
GSP.RO
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Avantaje.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

UDMR acuză PSD de blocarea negocierilor și așteaptă decizia lui Nicușor Dan: „Nu cred că până marţi putem ajunge la investirea guvernului”
Politică 28 iun.
UDMR acuză PSD de blocarea negocierilor și așteaptă decizia lui Nicușor Dan: „Nu cred că până marţi putem ajunge la investirea guvernului”
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Politică 27 iun.
Ceartă între PNL și PSD din cauza „scenariului Constantin Toma”: „Singurul sfat pe care i l-aș da ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte”
Parteneri
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că sunt atacuri de panică”
Adevarul.ro
O femeie însărcinată cu gemeni a murit la o zi după externarea de la Maternitatea Giulești. „I-au spus că sunt atacuri de panică”
Proba surpriză cu care David Popovici vrea să dea lovitura: ”Poate mă desconsider și sunt foarte bun!”
Fanatik.ro
Proba surpriză cu care David Popovici vrea să dea lovitura: ”Poate mă desconsider și sunt foarte bun!”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Ce spune Ana Bodea despre colaborarea cu Cristian Mungiu după filmările la „Fjord”: „Aș lucra în fiecare zi cu el”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 28 iun.
Ce spune Ana Bodea despre colaborarea cu Cristian Mungiu după filmările la „Fjord”: „Aș lucra în fiecare zi cu el”
Unde a fugit Delia de canicula din România. Imagini incendiare cu artista în costum de baie
Stiri Mondene 28 iun.
Unde a fugit Delia de canicula din România. Imagini incendiare cu artista în costum de baie
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Singurele judeţe care scapă de codul roşu de caniculă. Urmează ploi în toată țara, de miercuri
ObservatorNews.ro
Singurele judeţe care scapă de codul roşu de caniculă. Urmează ploi în toată țara, de miercuri
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
GSP.ro
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Parteneri
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Mediafax.ro
Călin Georgescu, atac la adresa lui Emil Boc: Slugărnicie absolută
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Întreruperi energie electrică 29 iunie–3 iulie 2026: Toate străzile și localitățile vizate
Redactia.ro
Întreruperi energie electrică 29 iunie–3 iulie 2026: Toate străzile și localitățile vizate
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord
KanalD.ro
BREAKING NEWS Avion făcut bucăți, după ce a lovit cel mai înalt zgârie-nori din Beijing! Câte persoane erau la bord

Politic

UDMR acuză PSD de blocarea negocierilor și așteaptă decizia lui Nicușor Dan: „Nu cred că până marţi putem ajunge la investirea guvernului”
Politică 28 iun.
UDMR acuză PSD de blocarea negocierilor și așteaptă decizia lui Nicușor Dan: „Nu cred că până marţi putem ajunge la investirea guvernului”
Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Politică 28 iun.
Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat posturile din spitale și peste 2.000 de medici au ajuns șomeri: „Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte”
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care rușii s-au supărat pe decizia lui Emil Boc. Morți ciudate, audieri ale KGB-ului și o femeie care l-a înnebunit pe Vladimir Putin
Fanatik.ro
Care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care rușii s-au supărat pe decizia lui Emil Boc. Morți ciudate, audieri ale KGB-ului și o femeie care l-a înnebunit pe Vladimir Putin
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație