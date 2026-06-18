„Tocmai l-am semnat”, a declarat Donald Trump presei, la ieșirea din palat. Momentul semnării, în aplauzele celor prezenți, a fost ulterior distribuit de Casa Albă pe platforma X, fostul Twitter.
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
În imaginile publicate, Trump stă la masă alături de Emmanuel Macron și soția acestuia, în timp ce semnează documentul. „Bravo!”, a exclamat președintele Franței, aplaudându-și omologul american.
După ce a semnat, liderul de la Casa Albă i-a înmânat documentul și cele două stilouri secretarului de stat american, Marco Rubio, însoțind gestul cu un semn cu degetul în jos şi apoi în sus.
Emmanuel Macron a completat momentul cu un entuziast „Good job… Great job”.
Le Président Trump a signé ce soir à Versailles laccord entre lIran et les États-Unis.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026
Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit dOrmuz.
Cest un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m
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