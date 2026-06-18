„Tocmai l-am semnat”, a declarat Donald Trump presei, la ieșirea din palat. Momentul semnării, în aplauzele celor prezenți, a fost ulterior distribuit de Casa Albă pe platforma X, fostul Twitter.

În imaginile publicate, Trump stă la masă alături de Emmanuel Macron și soția acestuia, în timp ce semnează documentul. „Bravo!”, a exclamat președintele Franței, aplaudându-și omologul american.

După ce a semnat, liderul de la Casa Albă i-a înmânat documentul și cele două stilouri secretarului de stat american, Marco Rubio, însoțind gestul cu un semn cu degetul în jos şi apoi în sus.

Emmanuel Macron a completat momentul cu un entuziast „Good job… Great job”.

 
                        
                        



                                                

                                                    


                        
                        
                        
                        


        

        

            


            

            
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Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger                        

                                                    
Viva.ro

                                                
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger

                    
                
                    
                        

                                                        Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală  pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!                        

                                                    
Unica.ro

                                                
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală  pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!

                    
                
                    
                        

                                                        Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină                        

                                                    
Elle.ro

                                                
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină

                    
                            

        

    

    

        

                            
gsp

                        

                
                    
                        

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GSP.RO

                                                
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!                        

                                                    
Libertateapentrufemei.ro

                                                
Ultima oră! Doliu în showbizul din România! L-ai văzut la TV, l-ai îndrăgit, ai cântat și ai râs cu el! A murit fulgerător, mult mult prea devreme, mult prea crunt!

                    
                
                    
                        

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Avantaje.ro

                                                
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine

                    
                
                    
                        

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Tvmania.ro

                                                
Ce a dezvăluit acum Mihaela Rădulescu despre Felix Baumgartner. Un nume important a apărut în poveste. „A fost un prieten bun pentru mulți...”

                    
                            

        

    

    

        

                            

                    

                                                    Eugen Tomac, premier desemnat                                            

                

                        

                
        

                            
                    Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText 
                
                        

                

                                            Politică
                                        17 iun.                


                
                Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar                            

        

        
        

                            
                    Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”                
                        

                

                                            Politică
                                        17 iun.                


                
                Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”                            

        

                    

        

    


    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”                        

                                                    
Adevarul.ro

                                                
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”

                    
                
                    
                        

                                                        Sondaj INSCOP. Locul surpriză pe care îl ocupă gafa lui Prunea în topul vinovaților din meciul cu Suedia. Când se va mai califica, de fapt, naționala României la un Campionat Mondial                        

                                                    
Fanatik.ro

                                                
Sondaj INSCOP. Locul surpriză pe care îl ocupă gafa lui Prunea în topul vinovaților din meciul cu Suedia. Când se va mai califica, de fapt, naționala României la un Campionat Mondial

                    
                
                    
                        

                                                        Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.                        

                                                    
Financiarul.ro

                                                
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”                        

                                                    
Elle.ro

                                                
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”

                    
                
                    
                        

                                                        Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel                        

                                                    
Unica.ro

                                                
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel

                    
                
                    
                        

                                                        News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger                        

                                                    
Viva.ro

                                                
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

                    
                            

        

    

    

        

                            

                    

                                                    Monden                                            

                

                        

                
        

                            
                    5 Știri by Libertatea- Monden: Adi Sînă este acuzat că și-a „tras” bani în plus în perioada Akcent/ Simona Halep de la „regina tenisului” la „regina mezelurilor”
Exclusiv 

                
                
                        

                

                                            Stiri Mondene
                                        17 iun.                


                
                5 Știri by Libertatea- Monden: Adi Sînă este acuzat că și-a „tras” bani în plus în perioada Akcent/ Simona Halep de la „regina tenisului” la „regina mezelurilor”                            

        

        
        

                            
                    Cum și-a surprins Jorge soția: „I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie”

                    
                
                        

                

                                            Stiri Mondene
                                        17 iun.                


                
                Cum și-a surprins Jorge soția: „I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie”                            

        

                    

        

    


    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”                        

                                                    
TVMania.ro

                                                
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”

                    
                
                    
                        

                                                        Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii                        

                                                    
ObservatorNews.ro

                                                
Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii

                    
                
                    
                        

                                                        Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen                        

                                                    
Libertateapentrufemei.ro

                                                
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă                        

                                                    
GSP.ro

                                                
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă

                    
                
                    
                        

                                                        Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa                        

                                                    
GSP.ro

                                                
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa

                    
                            

        

    





    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică                        

                                                    
Mediafax.ro

                                                
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică

                    
                
                    
                        

                                                        Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea                        

                                                    
StirileKanalD.ro

                                                
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea

                    
                
                    
                        

                                                        A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune                        

                                                    
Wowbiz.ro

                                                
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune

                    
                            

        

    

    

        

                            
Promo

                        

                
                    
                        

                                                        Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe                        

                                                    
Advertorial

                                                
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe

                    
                
                    
                        

                                                        O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii                        

                                                    
Advertorial

                                                
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii

                    
                            

        

    

    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        „Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță                        

                                                    
Wowbiz.ro

                                                
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță

                    
                
                    
                        

                                                        Artist de muzică populară, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare. Ce acuzatii grave i se aduc                        

                                                    
Redactia.ro

                                                
Artist de muzică populară, condamnat definitiv la 17 ani și 6 luni de închisoare. Ce acuzatii grave i se aduc

                    
                
                    
                        

                                                        Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale                        

                                                    
KanalD.ro

                                                
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale

                    
                            

        

    

    

        

                            

                    

                                                    Politic                                            

                

                        

                
        

                            
                    Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText 
                
                        

                

                                            Politică
                                        17 iun.                


                
                Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar                            

        

        
        

                            
                    Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”                
                        

                

                                            Politică
                                        17 iun.                


                
                Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”                            

        

                    

        

    


    

        

                            
Parteneri

                        

                
                    
                        

                                                        Marius Constantin, imagini unice cu soția sa, cântăreața Miruna Lazea. ”Minunați”                        

                                                    
Fanatik.ro

                                                
Marius Constantin, imagini unice cu soția sa, cântăreața Miruna Lazea. ”Minunați”

                    
                
                    
                        

                                                        Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!                        

                                                    
Spotmedia.ro

                                                
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!