O simulare de interventie a serviciilor de urgenta, parte din exercitiul medical multinational VIGOROUS WARRIOR 19, cel mai amplu din istoria NATO, co-organizat de Centrul de Excelenta al NATO pentru Medicina Militara, Statul Major al Apararii si Directia Medicala a Ministerului Apararii Nationale (MApN), a avut loc in zona statiilor de metrou din centrul Capitalei, joi 11 aprilie 2019. In cadrul simularii s-a actionat in conditiile unui scenariu ce prevedea mai multe explozii care produc avarii la doua garnituri de metrou, iar aproximativ 200 de persoane sunt surprinse in interior. In zona Pietei Romane au fost amplasate 40 ambulante civile si militare, precum si resurse de cautare-salvare. Numarul mare de victime, precum si depasirea capacitatii de primire a ranitilor in spitale a impus, conform scenariului, amenajarea unui spital militar mobil de campanie in interiorul cladirii Academiei de Studii Economice (ASE). ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO