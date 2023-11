Circulația trenurilor de metrou se va face inițial într-un sistem de tip pendulă, între stațiile Tudor Arghezi și Berceni.

„Ulterior, după finalizarea lucrărilor la sistemul de automatizare, preluarea fluxului de călători să se facă «în lung», de la stația Tudor Arghezi până la stația Pipera. Intervalul de circulație a trenurilor între stațiile Berceni și Tudor Arghezi va fi, într-o primă fază, de 8 minute, pentru ca apoi, acest interval să fie redus la 4 minute”, au precizat reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Tudor Arghezi este cea mai nouă stație de metrou din Capitală. Lucrările au început în ianuarie 2021 și s-au finalizat în decembrie 2022. Investiția a costat 50 de milioane de euro.

Împreună cu linia de legătură, noua stație are o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați, între stația Berceni, actualul capăt al Magistralei 2, și Șoseaua de Centură, și are un traseu cu o lungime totală de 1,6 kilometri. Stația este construită la nivel suprateran și are un regim de înălțime de P+2E.

Staţiei i se adaugă parcarea de tip park&ride, cu o capacitate de 350 de locuri, care va fi deschisă tot mâine.