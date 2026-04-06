Primul tablou de Renoir tranzacționat în România

Vedeta incontestabilă a evenimentului este pictura „Baigneuse” (cca. 1890), semnată de maestrul impresionist Pierre-Auguste Renoir.

Este pentru prima dată când o pictură a celebrului artist francez este licitată pe piața din țara noastră.

Cu un preț de pornire de 80.000 de euro, lucrarea reprezintă un nud din perioada târzie a artistului, o sinteză rafinată între tușele libere, specifice impresionismului, și rigoarea desenului clasic, influențată de contactul său cu Renașterea italiană.

Tabloul are o istorie bogată, trecând prin colecții franceze prestigioase, inclusiv cea a renumitului dealer de artă Pierre Cornette de Saint-Cyr.

Ceramica lui Picasso

Dincolo de capodopera lui Renoir, catalogul impresionează printr-o selecție eclectică de artă internațională modernă și contemporană.

Selecția include schițe din perioada pre-pop-art (din seria „In the Bottom of My Garden”), o schiță a scriitorului Victor Hugo, dar și fotografii de epocă de la faimoasele petreceri de la Studio 54.

Un punct de interes este serigrafia „Some Men Need Help” (anii ‘80), un afiș teatral realizat în tehnica silkscreen, care ilustrează blocurile de culoare neregulate caracteristice stilului lui Warhol din acea perioadă.

Sunt scoase la vânzare piese din celebra serie de ceramică pictată a artistului spaniol Pablo Picasso, realizate la atelierul Madoura din sudul Franței.

Obiecte precum „Cavalier et cheval” (1952) și „Picador et Taureau” (1953) reflectă fascinația lui Picasso pentru coride. Prețurile de pornire pentru aceste lucrări de artă decorativă sunt de 6.000, respectiv 2.000 de Euro.

Artefacte precolumbiene și maeștrii artei românești

Licitația propune o dimensiune istorică rară, oferind colecționarilor artefacte precolumbiene cu o puternică încărcătură simbolică și ritualică.

Printre acestea se numără statuete din culturile Colima și Chupícuaro (cu prețuri de la 1.000 de Euro) și un vas funerar Marajoara, datând din anii 800–1400 e.n. (pornind de la 4.000 de Euro).

Pe plan local, licitația creează un dialog vizual între patrimoniul clasic și arta modernă, fiind prezenți cei mai mari maeștri români:

  • Nicolae Grigorescu
  • Theodor Aman
  • Nicolae Tonitza
  • Victor Brauner
  • Jules Perahim
  • Ștefan Câlția

Evenimentul organizat de A10 by Artmark va avea loc pe 23 aprilie, de la ora 18.00, Palatul Cesianu-Racoviță din București (Str. C.A. Rosetti nr. 5) și online, pe platforma Artmark Live.

Operele pot fi admirate gratuit la Galeriile Artmark, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00 – 20:00, iar catalogul complet poate fi consultat și pe site-ul oficial.

La prima licitație, organizată de A10 by Artmark pe 17 februarie 2026, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro.

Cine este Darius Vâlcov

Darius Vâlcov este un fost politician român, cunoscut pentru funcțiile de nivel înalt pe care le-a ocupat în administrația publică, dar mai ales pentru implicarea sa în unele dintre cele mai răsunătoare dosare de corupție din România ultimului deceniu.

Numele său este strâns legat de faimoasa colecție de artă confiscată de stat și scoasă la licitație în prezent.

Fost primar al municipiului Slatina, Darius Vâlcov a deținut funcția de ministru al Finanțelor între decembrie 2014 și martie 2015, în guvernul condus de Victor Ponta.

Darius Vâlcov a devenit celebru la nivel internațional prin metodele inedite prin care a încercat să ascundă banii obținuți din mită.

Procurorii DNA l-au acuzat că a cerut și primit comisioane (mită) reprezentând 20% din valoarea unor contracte publice pe care le acorda când era primar al Slatinei.

Pentru a spăla acești bani (milioane de lei), Vâlcov a folosit interpuși pentru a achiziționa peste 100 de opere de artă de mare valoare (printre care lucrări de Renoir, Picasso, Andy Warhol, Grigorescu, Tonitza).

Tablourile au fost ascunse în locuri neobișnuite: pereți falși, seifuri ascunse și chiar în cavouri din cimitire. Odată descoperite și confiscate de stat, aceste opere au format ceea ce presa și casele de licitații numesc acum „Colecția Vâlcov”.

În mai 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și spălare de bani.

În august 2023, Darius Vâlcov a fost extrădat și adus sub escortă din Italia în România pentru a-și ispăși pedeapsa.

La 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis diminuarea pedepsei lui Darius Vâlcov la 5 ani de închisoare.

