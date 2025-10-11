Stejarii din Herăstrău, afectați și tăiați

Diana Culescu a explicat că 30% dintre stejarii de la această intrare erau uscați, conform unei analize efectuate anul trecut. Totodată, toți arborii au fost afectați de toaletările realizate în anul 2014.

„Având în vedere că nu avem Registru Verde, nu vom afla niciodată care au fost adevăratele motive care au dus la distrugerea unuia dintre cele mai emblematice elemente din Parcul Herăstrău, parc istoric de interes național”, a scris Culescu pe Facebook.

Locuitorii au reacționat cu tristețe la aflarea veștii.

„Nu pot să cred, îi știam de când eram mică, făceau parte din identitatea parcului și din a mea. Făceam împreună cu mama figurine din ghindele lor, am petrecut multe clipe frumoase pe aleea aceea”, a scris o femeie în comentariile postării peisagistei.

O altă persoană a scris: „Mi s-a rupt sufletul când am văzut poza. Sunt copacii copilăriei, nu-mi vine să cred. Adoram să merg pe această alee. Este ceva îngrozitor”.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Registrul Verde al Bucureștiului, un proiect anulat

În martie 2025, Primăria Capitalei a inițiat o licitație pentru realizarea „Registrului Verde al Municipiului București”. Acest registru ar fi trebuit să includă spațiile verzi de pe domeniul public și privat, arborii izolați și cei ocrotiți.

Registrul Verde reprezintă un fel de cadastru pentru spațiile verzi ale orașului, incluzând parcuri, grădini, scuaruri și arbori de pe aliniamentele străzilor sau din curțile instituțiilor publice.

Cu toate acestea, procedura a fost anulată pe 29 mai 2025. Termenul limită pentru depunerea ofertelor fusese stabilit pentru 16 mai 2025.

În trecut, Garda de Mediu a sancționat administrația locală pentru că nu a elaborat acest registru, ultimul fiind întocmit în 2013.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE