„În primul rând, noi n-am avut gândire internă în partid, n-am avut o discuţie aplicată în partid despre acest scenariu. După ce Guvernul va hotărî când va fi data alegerilor, cu siguranţă, toţi cei care îşi doresc şi care au ceva de zis pentru oraşul acesta sunt liberi să-şi anunţe candidatura”, a spus Bujduveanu la B1TV.

El a precizat că Guvernul Bolojan trebuie să stabilească data alegerilor: „Decizia o va lua la momentul la care are toate datele pe masă, raportat la discuţiile din coaliţie, raportat la cum va arăta economia României, costurile de organizare a alegerilor, economia României”.

Bujduveanu a adăugat că dacă „dreapta”, formată din PNL și USR, nu va avea candidat comun, atunci există varianta ca Bucureștiul să fie condus de un primar extremist: „Dacă fragmentăm dreapta, cum am făcut-o în ultimii 20 de ani, ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”.

„Scopul nostru este să găsim acel om care poate duce Capitala în direcţia corectă, aşa cum a lăsat-o preşedintele României şi cum este acum şi să nu riscăm să o dăm pe mâna unui extremist din cauza suprapunerii efectelor guvernamentale”, a conchis Bujduveanu.

Întrebat dacă va candida, Bujduveanu a răspuns: „Nu exclud şi vă spun de ce. De 10 ani, activitatea mea pe care o desfăşor e la Primăria Capitalei. Consider că sunt lucruri bune care pot fi continuate şi lucruri şi mai bune care pot fi făcute”.

Stelian Bujduveanu este primar interimar al Capitalei după ce Nicușor Dan a devenit președintele României în luna mai.

