Cum s-au întâlnit prima oară stewardesa și pasagerul cu aproape 10 ani mai tânăr

În iunie 2001, o întâlnire neobișnuită la bordul unui zbor către Insulele Canare avea să schimbe viața însoțitoarei de bord Alexis pentru totdeauna, relatează Express.com.

Ceea ce părea o zi normală de muncă în aer s-a transformat în momentul în care și-a cunoscut viitorul soț. Pe atunci în vârstă de 32 de ani, Alexis lucra pe un din Manchester către Tenerife. Stuart, în vârstă de 24 de ani, se număra printre pasagerii de la bordul aeronavei.

Bărbatul merge alături de un grup de prieteni într-o vacanță. În acea zi, Stuart ocupa unul din locurile din zona ieșirii de urgență și a remarcat-o pe stewardesă încă de când s-a urcat în avion așa că a intrat în vorbă cu ea.

Un moment stânjenitor a declanșat scânteia dintre stewardesă și viitorul soț

În timpul zborului, un mic incident a ajutat la spargerea gheții între cei doi. La un moment dat, însoțitoarea de zbor a scăpat banii pe podeaua aeronavei, iar cel care a ajutat-o instant a fost chiar Stuart. Momentul, considerat de alții stânjenitor, a fost clipa perfectă în care cei doi să spargă gheața.

„Am început să povestim pe parcursul zborului, iar la un moment dat chiar m-a ajutat când am scăpat banii din vânzările duty-free pe podea. A fost unul dintre acele momente care au spart gheața”, a povestit Alexis, pentru sursa citată mai sus.

Cum a profitat pasagerul de momentul stânjenitor din avion ca să îi fure inima stewardesei

Stuart a decis să profite de ocazie și i-a cerut numărul de telefon. Trei zile mai târziu, i-a trimis un mesaj, iar cei doi au început să vorbească zilnic, uneori chiar și 12 ore la telefon.

Alexis, care își dorea de mică să devină însoțitoare de bord, a simțit că întâlnirea lor pe zborul de întoarcere a lui Stuart din Tenerife „a fost ca un semn al destinului”. În ciuda distanței dintre orașele lor, Birmingham și Preston, cei doi s-au întâlnit în fiecare săptămână.

Relația lor a fost pusă la încercare de problemele de sănătate ale lui Alexis

Totuși, relația lor proaspătă a fost pusă la încercare la doar două luni de la începutul ei, când Alexis s-a îmbolnăvit grav de o infecție bacteriană la coloană care a lăsat-o imobilizată.

„Fără să stea pe gânduri, Stuart și-a întrerupt pregătirea din Birmingham ca să fie lângă mine”, a povestit Alexis. „A fost un sprijin extraordinar și mi-am dat seama foarte repede că suntem suflete pereche”.

Alexis a fost nevoită să-și ia o pauză îndelungată de la muncă pentru a urma terapie acvatică și a învăța din nou să meargă. În tot acest timp, Stuart i-a fost alături, iar relația lor a devenit tot mai puternică.

Stewardesa și pasagerul s-au căsătorit câțiva ani mai târziu

După șase luni, cei doi au decis să locuiască împreună, iar în 2004 s-au căsătorit la Disney, în Florida. Astăzi, Alexis și Stuart se pregătesc să sărbătorească al 25-lea Valentines Day împreună. În ciuda provocărilor, povestea lor de dragoste a rezistat.

„Am avut suișuri și coborâșuri ca orice cuplu„, a recunoscut Alexis. „Dar dacă nu ar fi fost acel zbor, nu am fi fost împreună. Am mers la muncă în acea zi crezând că va fi doar o tură obișnuită, dar mi-am întâlnit soțul, care este stânca mea. Chiar și după toți acești ani, mă uimește cum dragostea ne-a găsit în aer”, a mai povestit ea.

Deși experiența celor doi pare un moment special, se pare că există situații și mai interesante ce se pot petrece la bordul avionului. O stewardesă a povestit toate experiențele nebănuite și mai puțin obișnuite pe care le-a trăit în timpul zborurilor.

