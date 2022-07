Bradley Allf și Caren Cooper, profesori de biologie și mediu la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, SUA, au scris, pentru The Conversation, despre studiul lor privind voluntarii din domeniul științei cetățenești. Cercetarea are la bază un eșantion format din 3.894 de respondenți, cei mai mulți din Statele Unite.

Rezultatele arată că 95% dintre cei care le-au răspuns la întrebări sunt albi și au cariere în știință și tehnologie. Ceea ce înseamnă, potrivit celor doi profesori, că persoanele din minorități nu participă la astfel de proiecte în urma cărora pot câștiga experiență și să își ridice nivelul de educație.

Ce este știința cetățenească?

Știința cetățenească e definită de practica participării publicului, a implicării voluntarilor din toată lumea în activități variate, în general pentru strângere de informații sau experimente, în favoarea științei.

Voluntarii îi ajută pe cercetători, de exemplu, să colecteze date despre păsări migratoare sau despre focarele de COVID-19. Participanții au, la rândul lor, beneficii: dobândesc anumite competențe și află informații despre domeniile care îi interesează.

Autorii studiului au publicat rezultatele cercetării lor la sfârșitul lunii iunie, după ce au adunat date între 2016 și 2019. În acest interval de timp, 3.894 de persoane le-au răspuns la întrebările despre venituri și apartenență rasială. 3.191 de răspunsuri, cele mai multe, au fost de la voluntarii din Christmas Bird Count 2016, un important proiect de știință cetățenească, în cadrul căruia participanții urmăresc păsări din întreaga lume. De mai bine de 100 de ani, americanii transmit astfel de informații către Societatea Audubon, un ONG pentru protecția mediului din SUA.

Recomandări Interviu cu un TIR-ist care transportă cireșe spre Rusia: „Mănâncă tot, fără pretenţii şi plătesc bine”

Ceilalți respondenți fuseseră implicați în alte două proiecte: 280, în Candid Critters – utilizează camere de filmat pentru studiul mamiferelor sălbatice – și 423, în SciStarter.org, un inventar online de proiecte științifice cetățenești.

Aproape 95% dintre respondenți s-au identificat ca fiind de culoare albă și anume: 96% dintre participanții de la Christmas Bird Count și Candid Critters, respectiv 88% dintre cei de la SciStarter.

„În timp ce doar 14% din populația Statelor Unite are o diplomă de absolvire științifică sau profesională, aproximativ jumătate dintre respondenții noștri dețin aceste diplome. În plus, în timp ce doar 6% din populația SUA are cariere în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei sau matematicii, aproape jumătate dintre respondenții din toate cele trei surse de date au lucrat în aceste domenii”, scriu profesorii de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord.

Cum afectează lipsa diversității comunitățile de culoare

Cei care participă voluntar la cercetări se aleg cu diverse abilități. Așadar, de cele mai multe ori, tot profesioniștii beneficiază de aceste proiecte. Iar încrederea în știință nu poate fi dezvoltată, dacă participă la știința cetățenească în mare parte specialiști, subliniază inițiatorii studiului.

Recomandări Recorder: Polițistă de la Penitenciarul Baia Mare, agresată de șef și amenințată să nu depună plângere. „Mă provoci să fac foarte mult rău”

Mai există un aspect negativ, consideră cei doi profesori: lipsa diversității în știința cetățenească poate să afecteze calitatea cercetării. „De exemplu, un studiu a constatat că voluntarii care monitorizau apa – majoritatea albi și bine educați – au subevaluat zonele în care problemele de mediu afectau comunitățile sărace de culoare”.

Pentru a încuraja programele științifice cetățenești incluzive, au apărut mai multe inițiative. Printre ele se numără Black Birders Week, în cadrul căruia americanii de culoare monitorizează specii de păsări în aer liber. SciStarter a încheiat, de asemenea, în ultimul timp parteneriate cu biserici, școli și alte instituții publice, iar doar 60% dintre participanți au fost albi.

„Reformarea științei cetățenești prin practici incluzive și echitabile nu numai că ar ajuta știința, dar ar răspândi și beneficiile acestor proiecte mai echitabil și, în cele din urmă, ar contribui la aducerea unor perspective mai diverse în știință în general”, conchid autorii studiului.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Aveam amețeli, stări de leșin”. Doctorul l-a văzut și în 10 secunde i-a spus ce boală are

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Vedeta pe care fanii abia o mai recunosc. A ajuns alcoolic, pe străzi: „Mi-am distrus viața”

Observatornews.ro Filmul morţii unei mame, înjunghiată de 20 de ori de fostul soţ. Sentinţa l-a umplut de regrete pe bărbat, angajat taximetrist în UK

HOROSCOP Horoscop 17 iulie 2022. Capricornii vor găsi, dacă vor dori, suficiente resurse în anturajul apropiat pentru o zi frumoasă

Știrileprotv.ro Masca de protecție devine obligatorie într-una dintre cele mai puternice țări din Europa

Orangesport.ro "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Cum a ajuns Alexandru Copilău să aibă un business de zeci de mii de euro

PUBLICITATE Ce aflăm din 'profilul de țară 2021' despre stilul de viață al românilor