Cum s-a produs accidentul

Incidentul dramatic a avut loc la Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril, situată pe strada Veronica Micle din cartierul băcăuan Izvoare.

Potrivit primelor informații, în jurul orei 0.00, în momentul în care se dădea vestea Învierii, bărbatul acționa clopotele lăcașului de cult.

Din motive încă necunoscute, mecanismul a cedat, iar clopotul greu s-a desprins și a căzut direct peste el.

Victima nu era un angajat oficial al parohiei, ci participa la slujbă ajutând în regim de voluntariat.

În stare critică, la spital

Impactul a fost extrem de violent, provocându-i bărbatului răni foarte grave. Echipajele medicale ajunse de urgență la fața locului i-au acordat primul ajutor și l-au transportat imediat la spital.

Medicii au decis internarea de urgență a pacientului în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

Datorită severității traumatismului cranian, bărbatul a fost plasat în comă indusă, medicii fiind deocamdată rezervați în privința prognosticului.

A fost deschis un dosar penal

Autoritățile au intervenit rapid pentru a securiza zona și a strânge probe. Polițiștii băcăuani au deschis oficial o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la desprinderea clopotului.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

Anchetatorii urmează să verifice starea tehnică a clopotniței și modul în care erau respectate normele de siguranță în incinta bisericii.

