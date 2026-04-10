Dispozitivul suplimentar are ca scop prevenirea incidentelor și asigurarea unei reacții rapide în zonele cu afluență mare de persoane, în special în preajma lăcașurilor de cult.

Conducerea ISU a subliniat că liniștea și siguranța publică reprezintă prioritatea absolută în aceste zile cu o profundă încărcătură spirituală.

Inspectorul-șef al ISU Brăila, locotenent-colonelul Daniel Sebastian Movileanu, a dat asigurări că echipajele sunt pregătite să acționeze prompt, folosind întreaga tehnică de intervenție disponibilă.

„Ne dorim ca aceste zile să fie petrecute în liniște, fără evenimente nedorite. Obiectivul nostru rămâne același: protejarea vieții și bunurilor cetățenilor. Suntem la datorie și pregătiți să intervenim în orice moment”, a declarat lt. col. Daniel Movileanu.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al instituției, colonelul Ștefan Stoian, a atras atenția asupra faptului că, istoric, perioada Paștelui generează o creștere a riscurilor de urgențe din cauza aglomerărilor umane.

Controale preventive și prezență activă în noaptea de Înviere

Premergător sărbătorilor, inspectorii de prevenire au efectuat verificări riguroase la bisericile și mănăstirile din județ.

Acțiunile au vizat aspecte critice pentru siguranță: dotarea clădirilor cu stingătoare de incendiu, starea instalațiilor electrice, menținerea liberă a căilor de evacuare și asigurarea căilor de acces pentru autospecialele de gabarit depășit.

Pentru noaptea de Înviere, când se estimează o participare masivă a credincioșilor, pompierii vor asigura permanența cu autospeciale de stingere la cele mai importante și aglomerate lăcașuri de cult din județ:

Catedrala „Nașterea Domnului” din municipiul Brăila;

Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat;

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ianca;

Biserica „Sfinții Constantin și Elena” din Însurăței;

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Făurei și Dudești;

Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Măxineni.

Recomandări pentru credincioși

Pentru a evita producerea unor situații de urgență, specialiștii ISU vin cu o serie de recomandări adresate direct populației:

Atenție sporită la flacără deschisă: Manipulați cu maximă prudență lumânările și candelele aprinse;

Fără foc în mașini: Este strict interzis și extrem de periculos transportul lumânărilor aprinse în interiorul autovehiculelor;

Respectarea spațiilor sigure: Aprindeți lumânările exclusiv în locurile speciale, amenajate de regulă în exteriorul bisericilor;

Evitarea busculadelor: Nu blocați sub nicio formă căile de acces și de evacuare și evitați supraaglomerarea spațiilor din interiorul bisericilor.

Pe întreaga durată a minivacanței, efectivele ISU Brăila vor acționa în sistem integrat, colaborând strâns cu Inspectoratul de Jandarmi Județean și cu Inspectoratul de Poliție, pentru a garanta un climat optim de ordine și siguranță publică.

