Conflictul, izbucnit între grupări rivale, s-a desfășurat în două episoade de o violență extremă la începutul lunii decembrie 2025.

Filmul incidentului

Conform probatoriului administrat de procurori, tensiunile au escaladat pe data de 4 decembrie 2025.

În timp ce se aflau la o spălătorie auto din Brăila, Iulian Sandu i-a pulverizat unui bărbat (identificat drept G.A.) spray iritant-lacrimogen în față. Imediat, Mario Grama l-a lovit pe același bărbat cu o macetă în zona spatelui.

A doua zi, pe 5 decembrie 2025, violențele s-au mutat pe strada Transilvaniei din Brăila. Procurorii susțin că Mario Grama a instigat restul grupului să meargă la domiciliul victimei de cu o zi înainte pentru a continua atacul.

Înarmați cu macete, o sabie și o bâtă, cei cinci s-au deplasat la adresa respectivă în jurul orei 16:23.

Acolo, au atacat două persoane (G.A. și G.V.-C.) cu intenția clară de a le ucide. Victimele au suferit leziuni grave, necesitând multiple zile de îngrijiri medicale.

Cine sunt inculpații și care sunt acuzațiile

În urma a 28 de percheziții domiciliare efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, la jumătatea lunii decembrie au fost reținuți toți cei cinci suspecți, găsindu-se asupra lor mai multe arme albe.

Situația juridică a inculpaților se prezintă astfel:

Mario Sorinel Grama (arest preventiv): Instigare la tentativă de omor calificat, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice.

Alin Gabriel Țapu (arest preventiv): Tentativă la omor calificat și tulburarea ordinii publice.

Dragoș Valentin Matei – minor (arest preventiv): Tentativă la omor calificat și tulburarea ordinii publice.

Iulian Daniel Sandu – minor (arest preventiv): Tentativă la omor calificat, lovire și tulburarea ordinii publice.

Albert Anastasia Dănilă (arest la domiciliu): Complicitate la tentativă de omor calificat și complicitate la tulburarea ordinii publice.

Măsurile preventive pentru cei cinci inculpați au fost prelungite succesiv, ultima dată la jumătatea lunii februarie. Dosarul a fost înregistrat oficial pe rolul Tribunalului Brăila, urmând să fie stabilit primul termen de judecată.