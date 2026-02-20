Consiliul Județean Brăila organizează un recensământ rutier în perioada aprilie-noiembrie 2026

Consiliul Județean Brăila pregătește un recensământ rutier pe drumurile județene. Acțiunea va începe în data de 21 aprilie 2026 și se va încheia la data de 6 noiembrie 2026.

Potrivit Jurnalbr.ro, proiectul urmărește monitorizarea traficului pe o rețea de peste 600 km, distribuită pe 26 de drumuri județene, prin amplasarea a 56 de posturi de recenzare.

Toate TIR-urile, mașinile, bicicletele și motocicletele vor fi numărate

Proiectul Consiliului Județean este realizat o dată la cinci ani. În acest interval, toate TIR-urile, mașinile mici, bicicletele, motocicletele și tractoarele sau chiar și căruțele vor fi numărate.

Activitatea de monitorizare, desfășurată o dată la cinci ani, este esențială pentru analizarea dinamicii transportului de mărfuri și persoane. Valoarea estimată a proiectului este de 410.000 lei fără TVA.

De ce numără Brăila toate vehiculele care vor circula pe cei 600 de kilometri

Datele culese vor ajuta la fundamentarea investițiilor și lucrărilor de întreținere a drumurilor, precum și la organizarea eficientă a circulației.

De asemenea, informațiile vor contribui la studiile privind calitatea aerului, oferind estimări ale emisiilor vehiculelor și evaluând impactul asupra mediului, menționează portalul de știri locale.

În 2025, Brăila nu se afla în topul județelor cu cele mai multe mașini. Bucureștiul a condus, anul trecut, clasamentul fiind urmat de Cluj și Timiș.

Care sunt cele mai aglomerate județe din România

Un raport din 2025 al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) arată că o mare parte din vehiculele din România sunt concentrate în câteva zone, iar la vârf se află București, care conduce detașat clasamentul județelor cu cele mai multe mașini înregistrate. La sfârșitul anului 2024, în toată țara existau peste 10,7 milioane de vehicule înmatriculate, iar autoturismele reprezentau cea mai mare parte dintre acestea.

În Capitală existau aproximativ 15,2% din toate vehiculele din România și 15,5% din autoturisme, iar împreună cu alte nouă județe, Bucureștiul deținea aproape jumătate din parcul auto al țării. În total, în cele zece zone cu cel mai mare număr de înmatriculări erau aproape 4,9 milioane de vehicule, dintre care aproape 3,9 milioane erau autoturisme.

După București, pe podiumul județelor cu cele mai multe vehicule înmatriculate se află județele Cluj și Timiș, care completează topul în clasamentul național.

