De ce s-a pus limita de 40 km/h: ca să nu se piardă controlul pe denivelări

Motivul acestei limitări de viteză este că la rampa de acces de pe malul brăilean au reapărut tasări. Potrivit Observator News, diferența de nivel se vede mai ales când trec vehicule grele, cum sunt TIR-urile și camioanele.

În luna iunie a anului trecut, CNAIR a explicat faptul că, atunci când apar tasări, prima măsură este reducerea vitezei. Motivul este simplu: dacă o mașină „prinde” o astfel de denivelare cu viteză, șocul poate duce la pierderea direcției de mers, spunea la acel moment purtătorul de cuvânt CNAIR, Alin Șerbănescu, pentru Europa România Liberă.

Problema nu e nouă: aceeași zonă a mai cedat și în 2024

Primele tasări au fost semnalate în toamna lui 2024. Constructorul a intervenit în primăvara lui 2025, când a forat la peste 20 de metri adâncime și a montat piloni metalici, ulterior injectați cu beton și ciment, arată Observator News. Soluția a ținut o perioadă, dar tasările au reapărut acum, în același punct.

Limitarea de viteză la 40 km/h a fost impusă de ieri, 3 februarie 2026, și rămâne valabilă până când problema va fi reparată, mai scrie sursa citată, mai ales că lucrările ample de remediere ar putea fi demarate când vremea va permite.

Reprezentanții CNAIR spun că lucrarea este în garanție, iar costurile intervențiilor vor fi suportate de constructor, potrivit Observator News, iar garanția este de 10 ani.

Podul peste Dunăre de la Brăila este un pod suspendat, deschis circulației în 6 iulie 2023, cu o lungime de aproximativ 1,97 km și o deschidere principală de 1.120 m. De la inaugurare, podul a trecut prin mai multe reasfaltări, iar în timp au fost semnalate și alte probleme, precum șuruburi slăbite în parapete, infiltrații în blocul de ancoraj sau rampe de acces pe care au reapărut, în mod repetat, aceleași defecțiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE