Portul Brăila, integrat în rețeaua TEN-T

Portul Brăila a fost modernizat cu o investiție de peste 126 de milioane de lei, marcând un moment important în integrarea acestuia în rețeaua internațională de transport de mărfuri.

Proiectul, anunțat recent ca finalizat de către Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ SA Galați (CN APDM SA), a fost finanțat din fonduri europene prin intermediul Programelor Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Transport 2021-2027, potrivit obiectivbr.ro.

Proiectul „Port Brăila – lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent Molului”, care face parte din Master Planul General de Transport al României, a fost implementat în două etape succesive. Prima fază, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, a avut un buget de 29,9 milioane de lei, în timp ce etapa a doua a fost derulată prin Programul Transport 2021-2027.

Finanțarea a inclus sume nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din bugetul de stat, precum și contribuții proprii pentru TVA și alte cheltuieli.

Modernizarea portului a vizat patru direcții principale:

Reabilitarea danelor 26 și 27, cu structuri de beton armat, pentru creșterea capacității de operare a mărfurilor;

Modernizarea drumului de acces auto (DUP 4), eliminând congestiile rutiere;

Amenajarea infrastructurii utilitare, incluzând rețele electrice, canalizare și iluminat;

Reducerea poluării apelor fluviale prin instalarea de separatoare de nămol și hidrocarburi.

„Consolidarea conectivității Portului Brăila la rețeaua europeană de transport TEN-T facilitează integrarea sa în fluxurile logistice strategice și întărește rolul său în coridoarele de mobilitate ale Dunării“, a declarat Marcela-Daniela Costea, directorul general al CN APDM SA Galați.

Epave descoperite sub talvegul Dunării

Executarea lucrărilor, care a început pe 15 ianuarie 2023, a întâmpinat dificultăți, inclusiv descoperirea unor epave sub talvegul Dunării și variații ale nivelului apei. Cu toate acestea, echipa de implementare a reușit să finalizeze proiectul în condiții contractuale.

Primarul Marian Dragomir s-a arătat optimist cu privire la efectele pozitive ale modernizării portului: „Mizăm foarte mult pe creșterea transportului fluvial și a fluxului de mărfuri din Portul Brăila. Sperăm ca acest proiect să aducă plusvaloare orașului prin dezvoltarea unor afaceri în această zonă“.

Reprezentanții APDM Galați spun că modernizarea portului contribuie la reducerea emisiilor de carbon prin facilitarea transportului pe apă și la promovarea unui sistem de transport durabil.