Programul este derulat de Primăria Brașov, prin Direcția de Asistență Socială, pentru familiile care nu au reușit să obțină un loc în sistemul public de educație antepreșcolară.

Ajutorul este acordat lunar, iar familia poate decide cum folosește sprijinul, în limitele stabilite de program.

Una dintre variante este plata serviciilor educaționale oferite de o unitate particulară de educație timpurie antepreșcolară. Cealaltă variantă este acordarea unei indemnizații pentru bunicii care se ocupă de îngrijirea copilului.

„Pentru o familie tânără, lipsa unui loc la creșă poate deveni o problemă serioasă. Părinții trebuie să se întoarcă la serviciu și au nevoie de o soluție sigură pentru copil. De aceea, până când vom putea asigura suficiente locuri în sistemul public, Primăria Brașov oferă acest sprijin de 850 de lei pe lună pentru fiecare copil eligibil. Familia poate alege o creșă privată sau, atunci când copilul rămâne în grija bunicilor, poate beneficia de indemnizația destinată acestora”, a spus Lucian Pătrașcu, viceprimarul municipiului Brașov.

În paralel cu acordarea sprijinului financiar, Primăria Brașov investește în extinderea rețelei publice de creșe.

În ultimii doi ani, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, numărul locurilor disponibile în creșele din Brașov a crescut cu aproximativ 400 de locuri.

În prezent sunt în construcție trei creșe noi, în zonele Tractorul, Bartolomeu și Stupini.

Noile unități ar urma să aducă mai multe locuri în sistemul public de educație antepreșcolară.

Municipalitatea pregătește și alte investiții. Pe strada Panselelor, într-o clădire existentă care urmează să fie recompartimentată, este prevăzută amenajarea unei creșe cu șase grupe, alături de școala buffer.

Municipalitatea susține că numărul locurilor trebuie să crească în continuare, pe fondul dezvoltării orașului și al cererii ridicate din partea familiilor.

„În ultimii doi ani am reușit să suplimentăm cu aproximativ 400 numărul locurilor din creșele Brașovului, iar acum avem alte trei creșe în construcție.”

Viceprimarul spune că până la finalizarea noilor proiecte, sprijinul financiar reprezintă o alternativă pentru familiile care nu găsesc un loc în sistemul public.

„Este un efort care trebuie continuat, pentru că orașul s-a dezvoltat rapid, iar cererea este în continuare foarte mare. Până când noile locuri vor deveni disponibile, cei 850 de lei reprezintă o soluție concretă pentru familiile care au nevoie acum de sprijin”, a precizat Lucian Pătrașcu.

Condițiile de eligibilitate, documentele necesare și procedura pentru obținerea sprijinului financiar sunt publicate pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov.

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