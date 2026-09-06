Pompierii au intervenit în regiunile Kiev și Dnipropetrovsk pentru stingerea unor incendii de amploare provocate de atacurile rusești. În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului Oleksandr Hanzha, în timp ce în regiunea Kiev nu erau raportate victime deocamdată.

Atacurile au loc în contextul unui acord între Rusia și Ucraina potrivit căruia capitalele celor două țări nu urmau să fie atacate în perioada în care emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se află în regiune pentru discuții privind negocierile de pace.

Emisarii speciali ai președintelui Donald Trump au fost la Moscova și au avut o întrevedere de peste 3 ore la Kremlin cu Vladimir Putin pentru a discuta propuneri privind încetarea războiului. Cei doi sunt așteptați și la Kiev în ceea ce va fi prima vizită a celor doi emisari americani în capitala Ucrainei.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat în timpul nopții 108 drone asupra Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 82 de drone și șase rachete S8000 Banderol. Rachetele și dronele rusești au lovit 11 locații, iar fragmentele țintelor doborâte au căzut în alte șapte zone.

În regiunea Harkov, patru persoane au fost ucise și opt au fost rănite în urma atacurilor rusești, a declarat guvernatorul Oleh Syniebuhov. Printre victime se numără un băiat de 11 ani și o femeie de 19 ani din orașul Ciuhuiv. În regiunea Herson, două persoane au fost ucise și alte 20 au fost rănite, inclusiv doi copii, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin.

În regiunea Zaporojie, o persoană a fost ucisă și alte 25 au fost rănite, a anunțat administrația militară locală. Atacurile din cursul dimineții au rănit două femei.

În regiunea Nikolaev, atacurile cu drone Shahed asupra infrastructurii de transport au ucis un șofer în comunitatea Halytsynove, potrivit guvernatorului Heorhii Reshetilov. În regiunea Donețk, două persoane au fost rănite, iar 915 persoane, inclusiv 136 de copii, au fost evacuate din zonele de front.

În regiunea Hmelnițki, șapte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite de fragmente provenite de la o dronă rusească, a declarat guvernatorul Serhii Tiurin. În regiunea Odesa, trei persoane au fost rănite în dimineața de 6 septembrie, potrivit guvernatorului Serhii Lysak. Regiunile Cerkasî, Poltava și Sumî au fost, de asemenea, atacate, însă nu au fost raportate pagube semnificative.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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IOSlF 06.09.2026, 13:45

Promisiunea era să nu mai atace Kievul timp de 3 zile și până acum a fost respectată, nu se aplică și altor zone.

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