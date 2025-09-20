Îndrăgostit de România în timp ce filma pentru Wild Carpathia

Britanicul Charlie Ottley (54 de ani) a cumpărat acum câțiva ani o casă în satul Şirnea, județul Brașov, unde s-a stabilit alături de Oana Mihai, partenera sa de viaţă.

Realizatorul TV este şi unul dintre cei mai mari promotori ai României peste hotare, fapt demonstrat atât prin documentarele despre țara noastră, cât și pe declarațiile de dragoste pe care le face frecvent.

Charlie Ottley a studiat teologia şi filosofia la Universitatea din Bristol și a fost cucerit de frumuseţile României în perioada în care filma pentru Wild Carpathia, serie documentare care avea să facă înconjurul planetei, cu o audiență cumulată de peste 100 de milioane de telespectatori în 110 țări.

Și seriile de documentare realizate după aceea, Wild Danube şi Flavours of Romania, au înregistrat audiențe spectaculoase în țara noastră, dar și în străinătate. Cel mai recent sezon (al treilea) din Flavours of Romania, include și două episoade filmate peste Prut și intitulate Flavours of Moldova. Va avea premiera pe 23 septembrie pe Netflix.

Situația dosarului pentru obținerea cetățeniei române

În toamna anului 2023, Ambasada României la Londra a propus ca Charlie Ottley să primească cetățenia română pentru servicii culturale aduse României. Recent, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a specificat că dosarul privind acordarea cetățeniei române a fost primit în primăvara anului 2025 și că termenul de soluționare, conform legii, este de doi ani.

Libertatea a trimis, în baza Legii 544/2001, o adresă oficială la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) prin care a solicitat să se precizeze care este la ora actuală stadiul dosarului și dacă sunt șanse ca Charlie Ottley să primească cetățenia română înainte de termenul prevăzut de lege. Reprezentanții ANC nu au răspuns până la ora redactării acestui articol.

„Am fost nominalizat pentru cetățenia română de către Ambasada României la Londra în toamna anului 2023 pentru servicii culturale aduse României. Nu am depus niciodată o cerere. Nu știu ce s-a întâmplat cu cererea și cu dosarul aferent. Desigur, mă voi gândi să depun o cerere ca străin obișnuit dacă nominalizarea mea pentru cetățenia română pentru servicii culturale va fi respinsă. Dar, în acest moment, nu știu sigur care este situația”, a declarat Charlie Ottley pentru Libertatea.

Jurnalistul britanic precizează că experiența personală din ultimul sezon al emisiunii Flavours of Romania a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o vreodată.

Primele două luni de filmări, petrecute „în dureri îngrozitoare”

„După ce mi-am fracturat glezna în trei locuri în ultima zi de filmare a sezonului 2, am avut un an și jumătate cu șuruburi de oțel și o placă metalică în picior, care au fost scoase cu o lună înainte de începerea filmărilor pentru sezonul 3.

În prima zi de filmare a sezonului 3 eram călare și drona s-a ciocnit de un copac în timp ce treceam pe sub el, speriind calul și făcându-l să o ia la galop. Șaua mi s-a desprins și am fost aruncat în galop pe un drum pietruit într-o grămadă de pietre și călcat în picioare – aceeași gleznă pe care mi-o rupsesem cu doi ani înainte.

Dar filmările a trebuit să continue, în ciuda faptului că un picior era de două ori mai mare decât celălalt și aveam mușchii și ligamentele rupte, ceea ce înseamnă că am petrecut primele două luni de filmări în dureri îngrozitoare și încercând din greu să ascund șchiopătatul”, povestește Charlie Ottley.

În afară de aceste incidente, Charlie Ottley și echipa sa au avut mult mai mult de lucru în ceea ce privește conținutul și caracteristicile, iar între 20 mai și 19 octombrie 2024 a lucrat non-stop, cu doar o săptămână și jumătate pauză. În fiecare dimineață echipa se trezea la ora șapte și apoi era pe drum toată ziua, filmând 3-4 reportaje și mergând cu motocicleta până la șase ore pe zi, uneori la o temperatură de 44 de grade, în special în sud, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

„Șapte zile pe săptămână, timp de patru luni”

„Ne întorceam la apusul soarelui la locul unde stăteam, mâncam, descărcam toate filmările zilei și, în multe cazuri, beam ceva cu oamenii care au avut amabilitatea să ne găzduiască, apoi ne trezeam a doua zi și o luam de la capăt. Șapte zile pe săptămână, timp de patru luni. Adesea eram atât de epuizați încât abia puteam vorbi și ne prăbușeam în paturi pentru a încerca să ne recuperăm suficient încât să fim în formă a doua zi. În plus, desigur, intervievam oameni de trei ori pe zi sau mai des, imediat după ce coboram de pe motocicletă, epuizat de fiecare plimbare”, rememorează cunoscutul realizator britanic.

Legat de aromele preferate din ultimul sezon al Flavours of Romania, Charlie Ottley mărturisește că i-au plăcut în mod deosebit sarmalele de pește pe care le-a mâncat în Jurilovca și picioarele de broască comandate pe malul Dunării, lângă Porțile de Fier.

„Este greu să mă decid, au fost atât de multe gusturi și experiențe neașteptate în acest sezon, încât trebuie să-l urmăriți și să descoperiți singuri. De asemenea, am fost foarte surprins de cât de uimitoare este bucătăria moldovenească, în special în Chișinău, unde se deschid niște restaurante incredibile, ce oferă o fuziune de rețete și ingrediente tradiționale combinate cu un amestec extrem de sofisticat de influențe globale”, adaugă realizatorul.

Ce expresii românești îi plac cel mai mult

Charlie Ottley a dezvăluit și cum arată o zi obișnuită pentru el la Șirnea.

„De când am terminat filmările, o zi obișnuită a însemnat să ne trezim, să luăm micul dejun, să începem să scriem mai mult la scenariu pentru serial, să montăm interviurile în sala de editare, să supraveghem editarea împreună cu co-editorul meu Andrew, care a locuit cu noi timp de cinci luni în timp ce puneam la punct serialul, să înregistrăm vocea brută ca pistă de ghidare, să ajutăm la selectarea pieselor muzicale, să scoatem drujba sau toporul pentru a tăia lemne, deoarece am editat toată iarna și uneori temperatura era de minus 16 grade.

Iar când aveam timp, mergeam la plimbare sau ne duceam cu mașina până la Bran pentru provizii. De când am terminat în iulie, Oana și cu mine am avut doar câteva zile în care fără a munci, așa că, atunci când nu lucrez la proiecte de film, nu editez sau nu scriu, de obicei aprindem grătarul, ne relaxăm și ne uităm la televizor”, dezvăluie Charlie Ottley.

Britanicul a vorbit cu umor și despre cuvintele și expresiile românești preferate.

„Sunt multe moduri de a vorbi care diferă de limba engleză și pe care le găsesc amuzante. De exemplu, când românii vorbesc despre URS, la singular. «Am auzit câinii lătrând, a venit ursul noaptea trecută?» (ceea ce se întâmplă destul de des în zona în care locuim). Evident, după cum am citit cu toții, sunt mult mai mulți, dar îmi place ideea acestui urs omniprezent, care reușește să fie în aproximativ 12.000 de locuri diferite în același timp.

O altă expresie pe care o folosește toată lumea este «Ce să fac?». Cred că acest lucru este oarecum simptomatic pentru mentalitatea românilor, care, după ce s-au simțit neputincioși în fața imperiilor invadatoare, apoi a comunismului și a corupției răspândite la nivel local și național, au renunțat și au încetat să mai creadă că lucrurile se pot schimba în bine, aproape ca și cum nu ar avea rost să încerci să faci ceva în privința asta, pentru că… ce să fac? Aș putea continua, dar sunt atât de multe diferențe și ciudățenii lingvistice încât ar merita mai degrabă o disertație decât un interviu”, spune Charlie Ottley.

Motivele care l-au făcut să se îndrăgostească de România

Ottley a dezvăluit și care au fost, în afară de Oana Mihai, partenera sa, celelalte motive importante care l-au făcut să te îndrăgostească de România: „Este ușor de răspuns – marea varietate de peisaje naturale și tradiții culturale și arhitecturale. Pentru că România este un amestec fascinant și din punct de vedere etnic. Și fiecare dintre numeroasele etnii care trăiesc sub steagul României aduce propriile tradiții, propria muzică, rețete, costume și povești.

Charlie Ottley și partenera sa, Oana. Foto: arhiva personală

Cred că este unul dintre principalele puncte forte ale acestei țări, din punctul de vedere al unui străin. Poți vizita multe țări doar vizitând una singură. Dar cred că uneori nu vedem valoarea acestui lucru din interior. Am spus întotdeauna că împreună suntem mai puternici, iar oamenii trebuie să învețe să celebreze aceste diferențe, să le înțeleagă și, în cele din urmă, să lucreze împreună pentru un viitor mai bun”.

La finalul interviului acordat pentru Libertatea, Charlie Ottley a făcut o mărturisire.

„Mă văd îmbătrânind în România. Însă în acest moment există o mare interferență rusă în politica europeană. Uită-te la ce s-a întâmplat în Georgia și la ce riscă să se întâmple în Moldova. Nu vreau să trăiesc într-un stat satelit ca Belarus, unde există restricții asupra libertății de exprimare. Sigur, există probleme cu o democrație în evoluție, dar nu ne putem permite să aruncăm copilul odată cu apa din cadă. Și dacă România încetează să mai fie o țară europeană cu adevărat la un moment dat în viitor, mi-ar fi foarte greu, ca englez, să rămân aici”, mai spune Charlie Ottley.

