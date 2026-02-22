Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați cu privire la prezența celor două persoane decedate, iar echipa operativă deplasată la fața locului a confirmat tragicul eveniment.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, după ce, la data de 21 februarie a.c., în jurul orei 08.30, au fost sesizați cu privire la faptul că, într-o locuință din municipiul Făgăraș, s-ar afla două persoane decedate. Având în vedere sesizarea primită, echipa operativă a constatat la adresa indicată că, în interiorul imobilului, se aflau două persoane decedate, respectiv un bărbat de 60 de ani și o femeie de 64 de ani”, au declarat reprezentanții Poliției Județene Brașov.

Primele examinări ale cadavrelor nu au relevat urme de violență, iar trupurile neînsuflețite au fost transportate la unitatea de medicină legală pentru necropsie.

Potrivit anchetatorilor, locuința în care au fost găsiți cei doi nu era conectată la rețeaua de energie electrică sau gaze, iar o ipoteză investigată este că aceștia ar fi murit din cauza frigului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE