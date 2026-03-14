Cu o execuție preliminată de zero lei și pentru 2025, proiectul vital pentru Valea Prahovei este blocat de peste doi ani.

CNIR minimalizează impactul bugetar și pregătește penalități

În ciuda cifrelor din buget, reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) dau asigurări că lipsa alocării inițiale nu va opri plățile, dacă proiectul va avansa.

„Nu este problemă că e trecut 0 lei. Dacă trebuie plătit ceva, se face simplu pe reașezări de fonduri/transfer”, a explicat Alexandru Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR.

Problema reală o reprezintă însă blocajul administrativ și lipsa documentației. Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a recunoscut în ianuarie 2026 că acest sector este singurul pe care instituția nu a reușit să îl deblocheze, acuzând lipsa de cooperare a proiectantului.

„Nu aceeași disponibilitate a venit și din partea proiectantului, motiv pentru care colegii mei s-au apucat să calculeze penalități și vom aplica clauzele contractuale”, a spus Gabriel Budescu, pentru Economica.net.

Un istoric al amânărilor repetate

Compania de proiectare, Consitrans, a avansat la începutul acestui an o nouă estimare, promițând predarea studiului de fezabilitate abia în toamna anului viitor.

Doar după acest pas, CNIR va putea lansa licitația propriu-zisă pentru proiectare și execuție.

Cronologia întârzierilor arată astfel:

2021: Demararea contractului pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic.

11 septembrie 2024: Termenul inițial, depășit, pentru finalizarea documentației.

septembrie 2027: Noua estimare pentru predarea studiului, conform declarațiilor din ianuarie 2026.

Reacții politice: „O prioritate națională ignorată”

Stagnarea proiectului a atras critici și din partea legislativului. În luna februarie, deputatul Călin Groza, membru al Comisiei de Transporturi, a subliniat necesitatea unei deblocări urgente, considerând inacceptabil ca o arteră crucială pentru economia națională să rămână blocată ani la rând din cauza lipsei de colaborare dintre autorități și specialiști.

