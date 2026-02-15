Prima oprire a avut loc pe 13 februarie, în jurul orei 23.00, când polițiștii au observat comportamentul suspect al șoferului, relatează publicația locală Biz Brașov.

„Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au declarat reprezentanții Poliției Orașului Victoria.

Ulterior, bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice care să confirme nivelul alcoolemiei.

La doar câteva ore distanță, pe 14 februarie, în jurul orei 02.30, același individ a fost depistat din nou la volan, deși se afla deja sub investigație pentru conducere sub influența alcoolului. Poliția a decis reținerea sa și l-a transportat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.

Cazul face obiectul unui dosar penal, iar cercetările continuă pentru infracțiunile de conducere fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Acestea se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș. Potrivit Biz Brașov, la finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale necesare.

Tot în Brașov, un șofer a fost prins băut și fără permis de conducere, la volanul unei mașini furate.



