„O nouă zi plină din punct de vedere al accidentelor, cu un nou record pentru acest sezon. Astăzi, 20.02.2026, Serviciul Public Local Salvamont Braşov a fost solicitat să intervină în 20 de cazuri, implicând 21 de persoane care s-au accidentat sau care au rămas blocate în partea superioară a masivului”, au transmis salvamontiştii din Poiana Braşov.

Dintre cei implicaţi, o persoană a fost transportată de un echipaj SMURD la spital pentru investigaţii suplimentare. De la începutul sezonului, Salvamont Braşov a intervenit în 386 de cazuri, asistând 400 de persoane accidentate sau rătăcite.

Situaţia vine pe fondul vacanţelor şcolare din mai multe judeţe, care au adus numeroşi turişti în staţiuni.

