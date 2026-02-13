„Săptămâna Iadului” se desfășoară la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Vlădeni, Brașov

La Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Vlădeni, Brașov, se desfășoară săptămâna aceasta temuta „Săptămâna Iadului”, o etapă crucială și eliminatorie din procesul de selecție pentru viitorii militari de elită ai Armatei României, informează Bizbrasov.ro.

Ce este „Săptămâna Iadului”, una dintre cele mai dure probe din armată

Cunoscută ca una dintre cele mai dure probe din armată, „Săptămâna Iadului” este dedicată atât militarilor activi, cât și civililor eligibili, care doresc să devină parte din Forțele pentru Operații Speciale. Aceasta presupune un efort fizic extrem, privare de somn și teste psihologice intense.

Doar cei care reușesc să treacă de această etapă pot continua programul de instruire, ce durează aproximativ șase luni. Forțele pentru Operații Speciale reprezintă vârful de lance al Armatei României, operând în misiuni critice care necesită eficiență maximă cu resurse umane minime.

Aceste detașamente, cunoscute sub denumirea de „Alpha”, sunt specializate în război neconvențional, adesea desfășurându-se în spatele liniilor inamice.

Un candidat anonim a povestit cum decurge „Săptămâna Iadului”

Pentru a înțelege cum decurge această săptămână extrem de dificilă, un candidat anonim la poziția de militar de elită a descris primele momente din „Săptămâna Iadului”.

„0.00 – aud cum strigă să ieșim din camere. Dintr-odată niște lumini puternice îmi îngreunează vederea. Nu înțeleg ce se întâmplă. E doar haos. Știam că urmează HELL WEEK. Am auzit de el încă dinainte să mă înscriu la curs, dar nu știam când începe. Tocmai asta te macină cel mai tare… incertitudinea. Ne scot pe hol în toiul nopții, apoi ne trimit înapoi în camere. Repetăm asta de cel puțin 20 de ori. Ceva nu le convine instructorilor. Poate ținuta. Poate ranița. Poate unul dintre noi greșește și trebuie să ne dăm seama singuri ce”, spune el, pentru sursa citată mai sus.

Această incertitudine, combinată cu oboseala fizică și psihică, este parte integrantă a procesului de selecție. Într-o altă mărturie, candidatul povestește:

„La un moment dat pierd noțiunea timpului. Suntem în șir indian echipați complet. Pentru ce? Nu știm. Suntem tot în unitate. Lanterne roșii, albe… lumini peste tot. Abia ne vedem între noi. Pe instructori nu îi văd, dar îi aud”.

Participanții sunt supuși unor inspecții riguroase ale echipamentului

În timpul săptămânii, participanții sunt supuși unor inspecții riguroase ale echipamentului, iar ranița devine un element central al supraviețuirii.

„Încep să ne verifice ranițele. Fiecare detaliu. De la șosete până la… TOT. Urmează o perioadă în care trebuie să ne descurcăm cu lucrurile pe care le avem în raniță asta”, adaugă el.

„Săptămâna Iadului”, considerată un test de echipă și de rezistență

În „Săptămâna Iadului”, accentul nu se pune doar pe capacitățile individuale ale participanților, ci și pe integrarea lor într-o echipă.

„Poți alege să bați clopotul și să pleci, dar dacă greșești, poți fi eliminat. Regulile sunt clare. Te integrezi sau nu. Nu e doar despre tine. E despre echipă. Mi-a luat ceva timp să înțeleg asta”, explică același candidat.

