Incidentul a avut loc pe Pârtia Subteleferic, închisă de mai mult timp. Schiorul, aflat în apă și incapabil să se ridice, a fost descoperit de o patrulă de jandarmi montani.

„În condiţiile în care fusese apelat numărul 112 şi un echipaj de salvatori montani se afla în drum spre victimă, colegii noştri au verificat starea de sănătate a acesteia, au ţinut legătura cu echipajul Salvamont şi au sprijinit intervenţia la faţa locului, precum şi transportul victimei la echipajul SMURD”, au precizat reprezentanții IJJ Brașov.

Inspectoratul subliniază că astfel de accidente pot fi evitate prin respectarea regulilor de siguranță: „Recomandăm turiştilor să nu se aventureze pe pârtiile de schi închise; să nu se aventureze pe pârtii de schi care nu sunt conform nivelului lor de pregătire şi să folosească pe lângă echipamentul de schi adecvat, echipament de protecţie suplimentar, inclusiv pentru protecţia coloanei vertebrale.”

Din 16 februarie, Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov a avertizat asupra riscului crescut de accidente în zona montană înaltă, recomandând „evitarea deplasărilor în afara pârtiilor amenajate şi respectarea strictă a indicaţiilor personalului autorizat”.

Pe fondul unor incidente frecvente cauzate de teribilism sau lipsă de experiență, Salvamont Poiana Brașov a publicat la începutul anului un raport ce evidențiază principalele cauze ale accidentelor din sezonul actual. Printre acestea se numără viteza excesivă, neadaptată condițiilor, și imprudența începătorilor care se aventurează pe pârtii dificile sau închise.

Tot vineri, Primăria Brașov a anunțat deschiderea unei noi pârtii, 3A („Stâna”), care leagă platoul Ruia de telescaunul Ruia, destinată exclusiv schiorilor avansați. „Aceasta reprezintă o alternativă la Drumul Roșu şi va reduce aglomeraţia de pe această pârtie. Atenţie!!! Pârtia 3A (Stâna’) este o pârtie pentru schiorii avansaţi şi prima porţiune este foarte dificilă (neagră)!!!”, avertizează Primăria Brașov,

