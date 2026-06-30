Primele lucrări vizează fațadele dinspre Strada Sforii

În prima etapă, proprietarii imobilelor ale căror pereți dau direct spre Strada Sforii au semnat acordurile pentru includerea în programul de reabilitare. 

Strada Sforii este cea mai îngustă stradă din România și una dintre cele mai înguste străzi din Europa și a fost închisă anul trecut, pentru siguranța trecătorilor.

Lucrările vor viza cele patru fațade dinspre stradă și vor fi realizate cu respectarea specificului arhitectural al zonei istorice.

Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a explicat că intervențiile sunt necesare pentru a preveni degradarea accelerată a clădirilor.

„Toate aceste intervenții sunt realizate împreună cu specialiști și ne dorim ca fiecare etapă să fie făcută corect, cu respectarea tuturor normelor și cerințelor specifice unei zone istorice. Cel mai important este să începem lucrările la timp. Dacă am amâna aceste intervenții, degradările existente s-ar accentua, iar efectele ar deveni și mai vizibile și mai costisitoare atât pentru proprietari, cât și pentru administrația publică.”, a spus acesta.

Edilul a subliniat și necesitatea unor măsuri de protecție pentru zonă: „De aceea, este necesar să luăm măsuri concrete, inclusiv de restricționare a accesului și de supraveghere, pentru a proteja atât clădirile, cât și siguranța celor care tranzitează zona.”

„Strada Sforii este un astfel de simbol pentru Brașov. Este un loc cu o valoare aparte pentru oraș și trebuie să îi acordăm atenția pe care o merită”, a spus un locuitor din zonă, potrivit Brașov City.

Problemele principale: infiltrațiile și materialele incompatibile

Specialiștii care au evaluat clădirile au identificat ca principală problemă infiltrațiile de apă, care afectează structura în timp.

Arhitectul Alexandra Stoica subliniază că degradarea a fost accelerată și de intervenții necorespunzătoare realizate în trecut.

„Din informațiile pe care le-am analizat, inclusiv din documentele și materialele de arhivă disponibile, au existat mai multe etape de refacere a pavajului și diverse lucrări de reparații la clădiri. În multe cazuri au fost utilizate materiale care nu sunt compatibile cu monumentele istorice, precum mortarele și tencuielile pe bază de ciment.”, a spus Alexandra Stoica.

Aceasta a adăugat că astfel de materiale „sunt impermeabile și împiedică eliminarea naturală a umidității din zidărie”, ceea ce duce la apariția igrasiei și deteriorarea zidurilor.

Evaluările au identificat degradări și la imobilele din zona Poarta Schei nr. 19 și Cerbului nr. 20, urmând ca lucrările să fie realizate etapizat.

După finalizarea reabilitării, Strada Sforii va fi dotată cu camere de supraveghere video, iar Poliția Locală va avea un punct fix de monitorizare pentru protejarea zonei.

De asemenea, municipalitatea pregătește măsuri suplimentare pentru punerea în valoare a uneia dintre cele mai vizitate atracții turistice din Brașov.

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