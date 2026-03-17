Conexiunea Brașov – Katowice va fi asigurată prin trei zboruri pe săptămână, facilitând accesul rapid către polul economic al sudului Poloniei. Această rută este ideală atât pentru mediul corporate, cât și pentru turiștii dornici să exploreze o regiune cu un potențial de dezvoltare surprinzător.

Noua conexiune aeriană Brașov – Katowice stimulează turismul și mediul de afaceri regional. Fiind inima regiunii Silezia, Katowice oferă pasagerilor români un amestec vibrant de cultură și industrie, dar și avantajul unei poziționări geografice excelente: de aici, turiștii pot ajunge rapid și ușor în locații turistice de top, precum Cracovia.

Biletele pentru zborurile Brașov – Katowice sunt deja puse în vânzare pe site-ul partenerului Wizz Air. Oficialii aeroportului recomandă pasagerilor să profite de această nouă conexiune pentru a vizita o regiune surprinzătoare.