Unde va fi amplasată zona pentru grătare

Primarul comunei Măneciu, Auraș Dragomir, a dezvăluit că noua zonă pentru grătare va fi amplasată strategic la ieșirea din Cheia, în apropierea DN1A, pe direcția spre Brașov.

„Zona de grătare va fi amenajată la ieșirea din Cheia, în zona Gropșoarele, cu acces din DN1A, pe partea dreaptă, pe sensul de mers către Brașov. Ne dorim să oferim turiștilor și localnicilor un spațiu dedicat activităților recreative, într-un cadru organizat și sigur”, a declarat acesta.

Acest proiect este gândit să ofere o alternativă organizată pentru petrecerea timpului liber, mai ales în sezonul cald, când stațiunea atrage numeroși vizitatori.

Administrația locală a demarat procedurile pentru reamenajarea centrului stațiunii Cheia

În paralel, administrația locală a început procedura de achiziție pentru un proiect care vizează amenajarea centrului stațiunii Cheia. Investiția, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are o valoare estimată de 400.000 de euro.

„Pe lângă zona de grătare care va fi amenajată la ieșirea din Cheia, în zona Gropșoarele, suntem în procedura de achiziție pentru amenajarea centrului stațiunii. Proiectul include o zonă de promenadă, cu spații de relaxare și odihnă, dar și amenajarea trotuarelor, amplasarea de stâlpi de iluminat, precum și dotarea cu mobilier urban”, a explicat primarul Auraș Dragomir.

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