Avertizare RO-Alert, după dispariția minorei de 12 ani. Foto: LIbertatea

Fata are 1,46 m înălțime, 35 kg, păr blond, ochi albaștri și ten deschis. La momentul dispariției purta o geacă de blană roz, hanorac negru, blugi gri, fes gri și avea un rucsac roșu mic.

Polițiștii au declanșat procedurile de căutare la nivel național.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să sune la 112.

