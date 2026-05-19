Un cimitir din Buzău riscă să alunece spre casele oamenilor dintr-un sat

Un cimitir istoric din județul Buzău riscă să alunece spre casele din comuna Lopătari, provocând un dezastru de proporții.

Zidul de piatră care susține dealul unde se află mormintele și clopotnița vechii biserici a cedat în mai multe locuri din cauza ploilor abundente, iar autoritățile locale nu dispun de fondurile necesare pentru consolidare, potrivit unui raport tehnic.

„Da, avem soluția tehnică, știm exact ce trebuie făcut aici, ne lipsesc banii de execuție”, a declarat Claudiu Constantin, primarul comunei, într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN. Investiția necesară este estimată la 1.500.000 de lei.

Zidurile de susținere ale cimitirului au fost afectate de ploile din 2023

Problemele au început în vara anului 2023, când ploile torențiale au slăbit structura zidului construit cu zeci de ani în urmă. Încă de atunci, primarul a cerut 1,5 milioane de euro autorităților ca să repare zidurile de susținere ale cimitirului.

De atunci, alunecările de teren au devenit tot mai frecvente, iar precipitațiile recente au agravat situația.

Bucăți mari de piatră se desprind din perete, iar mai multe cruci și monumente funerare sunt înclinate din cauza terenului instabil.

„Vă daţi seama, dacă pleacă de acolo şi vine ăsta în drum, unde ne mai ducem, pe unde mai trecem? Bolovanii au ajuns în drum şi e demult treaba asta. E cimitirul care poate pleca oricând. Nu interesează pe nimeni de noi”, a spus o localnică îngrijorată.

Primarul din satul din Buzău cere disperat sprijinul autorităților

Primarul Claudiu Constantin avertizează asupra riscurilor majore pentru comunitate dacă zidul de susținere se prăbușește complet.

„Există riscul ca acest zid să se prăbușească cu totul, ceea ce ar fi o tragedie în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ar pleca toate construcțiile acestea, calea de acces se va bloca și cred că multe gospodării din zonă ar fi destul afectate”, a spus el, potrivit sursei citate mai sus.

Edilul a solicitat sprijin financiar de la Guvern, Consiliul Județean și Compania Națională de Investiții, dar fondurile necesare întârzie să apară.

Locuitorii se tem că morții vor ajunge peste casele lor din cauza alunecărilor de teren

Pentru sătenii din Lopătari, pericolul este palpabil. Drumul de lângă cimitir, folosit zilnic, riscă să devină impracticabil, iar casele din apropiere ar putea fi avariate grav.

„Dacă se prăbușește ăsta, cad morții. Uite, e bolta aici, uite boltă acolo, boltă și acolo. Cade și vin morții aici, în drum”, a declarat o femeie din localitate.

Un alt sătean a adăugat: „Dacă se mai dărâmă o dată, vin morții în drum. Îi mai îngropăm o dată, unde om mai putea”.

Cimitirul din Buzău are nevoie de o investiție de 1.500.000 de lei

Potrivit primarului, soluția tehnică de consolidare a zidului este deja elaborată, însă lipsa fondurilor blochează demararea lucrărilor.



Investiția necesară, evaluată la 1.500.000 de lei, reprezintă o sumă considerabilă pentru o comunitate mică precum Lopătari. Autoritățile locale speră să obțină în curând sprijinul financiar necesar pentru a evita o catastrofă.



