Potrivit IPJ Cluj, totul s-a petrecut la o spălătorie auto, unde tatăl copilului ajunsese împreună cu fiul său.

„Ieri, un tată din localitatea Căpuș a venit împreună cu băiețelul său de doar 4 ani la o spălătorie din localitatea Gilău. La un moment dat, a scos din autoturism patru machetuțe, murdare și prăfuite după ce copilul se jucase cu ele pe un teren, și le-a așezat jos pentru a le curăța”, au povestit polițiștii din Cluj.

În timp ce bărbatul a mers să cumpere jetoane pentru spălătorie, o persoană necunoscută a profitat de moment.

„Până să meargă să își ridice jetoanele de la automat pentru spălarea autoturismului, o persoană necunoscută, aflată în boxa alăturată, a observat jucăriile, le-a sustras și s-a făcut nevăzută”.

Tatăl copilului a mers imediat la poliție pentru a reclama furtul. Polițiștii au reușit să dea rapid de urma suspectului.

„La scurt timp, a fost identificat autoturismul în care se afla bărbatul de 25 de ani, din comuna Bonțida, bănuit de sustragerea machetuțelor, acesta fiind invitat la sediul poliției pentru clarificarea situației”.

Polițiștii au reușit să recupereze mașinuțele furate. Pentru că băiețelul de 4 ani dormea în momentul în care tatăl a primit vestea, un polițist a decis să îi facă o surpriză chiar a doua zi.

„Pentru că micuțul dormea aseară când tatăl său a fost anunțat că machetuțele au fost recuperate, colegul nostru a decis să i le ducă personal în această dimineață, în drum spre grădiniță, pentru ca ziua copilului să înceapă cu un zâmbet”.

Reprezentanții IPJ Cluj au subliniat că gesturile mici pot avea un impact mare.

„Ne-am început dimineața cu o bucurie mai puțin obișnuită”.

„De multe ori, lucrurile mici sunt cele care aduc cele mai mari bucurii”, au conchis cei de la IPJ Cluj.

