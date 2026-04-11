Mobilizarea forțelor și evacuarea locatarilor

Flăcările s-au manifestat într-o cameră a apartamentului, iar fumul s-a extins parțial pe scara blocului.

Din cauza degajărilor de fum care au afectat scara blocului, aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat preventiv, înainte de sosirea forțelor de ordine.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze focul în limitele găsite, împiedicând extinderea acestuia la restul locuinței sau la apartamentele vecine.

Cauza incendiului

Concomitent cu operațiunile de stingere și verificare, salvatorii au acționat pentru ventilarea spațiilor comune inundate de fum. Din fericire, autoritățile au confirmat că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui fier de călcat, lăsat nesupravegheat în priză.

Pentru stingerea flăcărilor și asigurarea zonei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj a direcționat la fața locului echipaje din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca.

Dispozitivul de intervenție a fost format din două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.