Raportul confirmă că locuitorii marilor aglomerări urbane respiră un aer care depășește frecvent limitele de siguranță impuse de legislație.

Cocktail toxic: Trafic și încălzire rezidențială

Monitorizările efectuate pe parcursul anului trecut indică depășiri sistematice ale indicatorilor critici: particulele în suspensie (PM10 și PM2,5) și oxizii de azot (NOx).

Particulele fine (PM10, PM2,5) provin preponderent din încălzirea locuințelor cu combustibili solizi și din praful ridicat de traficul intens.

Oxizii de azot (NOx) sunt generați în mare parte de emisiile autovehiculelor.

Pe lângă Cluj-Napoca, pe lista orașelor cu aer viciat se regăsesc și București, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara și Craiova.

Regim de gestionare I

Din cauza acestor valori alarmante, orașele menționate au fost încadrate oficial în „regim de gestionare I”.

Această clasificare obligă administrațiile locale să elaboreze și să implementeze de urgență planuri integrate de calitate a aerului, având ca scop reducerea poluării sub valorile limită.

Cum ne afectează sănătatea

Specialiștii avertizează că ignorarea acestei probleme are costuri grave pentru sănătatea populației. Expunerea prelungită la particule fine și oxizi de azot este direct asociată cu:

Creșterea incidenței bolilor respiratorii cronice;

Agravarea astmului și apariția inflamațiilor căilor respiratorii;

Afectarea dezvoltării pulmonare, copiii fiind categoria cea mai vulnerabilă.

