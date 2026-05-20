Polițiștii și pompierii au intrat în apartament

Cazul a fost anunțat la 112 în jurul orei 16.30, după ce o femeie a cerut ajutorul autorităților pentru că nu putea intra în apartament. Ușa locuinței era încuiată pe interior. După apelul la 112, la fața locului au ajuns echipaje de poliție și pompieri. Aceștia au pătruns în apartament, unde l-au găsit pe bărbatul de 39 de ani decedat.

„La data de 19 mai a.c., în jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, cu privire la faptul că aceasta nu poate pătrunde în apartament, întrucât ușa era încuiată pe interior”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit polițiștilor, bărbatul a fost găsit decedat în locuință.

Medicii au constatat decesul

La fața locului a intervenit și un echipaj medical, însă medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul. Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură obișnuită în astfel de cazuri, pentru a stabili exact împrejurările în care a murit bărbatul.

„Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă”, a precizat IPJ Cluj.

Până acum, autoritățile nu au anunțat public alte detalii despre cauzele care ar fi dus la tragedie.