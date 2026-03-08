7 din 10 femei din Cluj au experimentat o formă de agresiune în spațiul public

„Harta Siguranței”, un studiu amplu despre percepția siguranței femeilor în spațiile publice din Cluj-Napoca, a fost prezentat chiar de 8 Martie. Cercetarea a fost realizată de Mic Grup de Inițiativă Civică și este bazată pe răspunsurile a 1.074 de femei din 21 de cartiere ale orașului.

Datele scot la iveală o realitate îngrijorătoare: 7 din 10 femei au fost victime ale unei forme de agresiune în 2025, contrazicând reputația Clujului de „cel mai sigur oraș din România”.

Peste 60% din femei s-au confruntat cu agresiuni verbale în spațiile publice

Potrivit datelor prezentate, 67% dintre femei au fost expuse la agresiuni verbale, precum comentarii ofensatoare, fluierături sau claxoane, iar 20% au raportat experiențe de agresiune sexuală în spațiile publice ale orașului. În plus, o treime dintre participante au declarat că au o cunoștință care a fost agresată fizic în 2025.

„Frecvența cazurilor de hărțuire le face să pară normale, iar această normalizare descurajează raportarea”, se arată în raport.

Majoritatea incidentelor rămân neraportate, iar încrederea în poliție este evaluată la 2,68 din 5, un scor considerat sub medie.

Femeile invocă drept motive lipsa de încredere în tratamentul serios al plângerilor, teama de ridiculizare sau culpabilizare și percepția că autoritățile intervin doar în cazuri extreme.

Ce măsuri de siguranță și-au luat femeile din Cluj pentru a se apăra

În fața pericolului resimțit, femeile din Cluj au adoptat diverse strategii de autoprotecție. Aproximativ 50% au început să poarte obiecte pentru autoapărare, cum ar fi spray-ul cu piper, iar 84% preferă să utilizeze servicii de taxi sau ridesharing în locul transportului public, mai ales noaptea.

De asemenea, 70% dintre participante au declarat că își împărtășesc locația în timp real cu o persoană de încredere pentru a se simți mai sigure. Inclusiv violența domestică în România este mai gravă decât în multe țări europene. La nivel european, o treime din femeile din UE au fost victime ale violenței.

Cum arată „harta cu cele mai nesigure” locuri din Cluj

Siguranța percepută scade drastic după lăsarea serii. Dacă pe timp de zi străzile din cartiere sunt evaluate cu un scor mediu de 4,08 din 5, acesta scade la 2,98 pe timp de noapte.

Un procent semnificativ dintre femei, 50%, au precizat că nu se simt în siguranță în stațiile de autobuz sau în transportul public după apus, iar 70% evită piețele publice în aceleași condiții.

Piața Gării a fost desemnată de 73% dintre respondente drept cel mai nesigur loc din oraș, în timp ce Piața Unirii este considerată cea mai sigură zonă, cu 57% dintre voturi. La nivel de cartiere, Becaș, Someșeni și Iris au primit cele mai mici scoruri de siguranță, respectiv 2,67, 3,25 și 3,41.

Soluțiile propuse de femeile din Cluj și apelul pentru autoritățile locale

Pentru a combate această situație, femeile din Cluj cer măsuri urgente. Cele mai susținute propuneri includ: iluminarea mai bună a străzilor și aleilor (scor de 4,62 din 5), instalarea de puncte de urgență cu telefoane SOS (4,3), renovarea clădirilor abandonate (4,2) și crearea de spații publice mai sigure și mai active (4,0).

Pe lângă aceste măsuri, participantele au solicitat patrule pedestre, mai ales noaptea, în locul mașinilor de poliție care doar trec prin zonele vulnerabile.

De asemenea, ele cer pregătirea specializată a agenților de poliție pentru a gestiona cazurile de hărțuire și violență de gen fără a culpabiliza victimele.

„Este nevoie urgentă de modernizarea iluminatului public, extinderea transportului de noapte, patrule pedestre și instalarea de butoane de panică în stațiile de autobuz și spațiile publice aglomerate”, se arată în apelul lansat de Mic Grup de Inițiativă Civică către Primăria Cluj-Napoca și Poliția Municipiului.

