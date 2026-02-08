Și-a vândut BMW-ul, apoi l-a furat cu cheia de rezervă

Un caz spectaculos de înșelăciune și furt auto a fost descoperit în Tunari, județul Ilfov.

Ismail S.A., din Mangalia, este cercetat pentru orchestrarea unui plan elaborat de a vinde o mașină și apoi de a o sustrage cu ajutorul unei chei de rezervă, informează publicația locală Replica Online.

Conform anchetatorilor, bărbatul, împreună cu soția sa și unchiul său, ar fi vândut un autoturism BMW X6, cu numere de Bulgaria, unor cumpărători din Tunari. În urma tranzacției, aceștia ar fi păstrat o cheie de rezervă fără știrea noilor proprietari.

Pe 5 decembrie 2025, în jurul orei 4 dimineața, un nepot de-ai lui Ismail s-ar fi deplasat la adresa noilor proprietari, unde mașina era parcată, și ar fi plecat cu ea fără să lase urme vizibile de efracție.

Mașina, recuperată în Bulgaria

Pe lângă furtul autoturismului, există suspiciuni că au fost efectuate tranzacții financiare neautorizate folosind cardul victimei. Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunile de înșelăciune și furt calificat. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a-i identifica pe toți cei implicați.

Contactat de noii proprietari ai mașinii, Ismail S.A. ar fi negat orice implicare în eveniment, susținând că „poate a venit proprietarul bulgar să o ia“. Potrivit anchetatorilor, această declarație ar putea reprezenta o încercare de a induce în eroare victimele.

Autoturismul sustras a fost ulterior identificat pe teritoriul Bulgariei și se află în custodia autorităților din această țară. În prezent, autoritățile române și bulgare colaborează pentru a elucida acest caz și a soluționa dosarul penal.

Pe data de 7 februarie 2026, Ismail S.A. și soția sa au fost audiați de poliție. Conform legii, cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

