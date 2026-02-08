Și-a vândut BMW-ul, apoi l-a furat cu cheia de rezervă

Un caz spectaculos de înșelăciune și furt auto a fost descoperit în Tunari, județul Ilfov.

Ismail S.A., din Mangalia, este cercetat pentru orchestrarea unui plan elaborat de a vinde o mașină și apoi de a o sustrage cu ajutorul unei chei de rezervă, informează publicația locală Replica Online.

Conform anchetatorilor, bărbatul, împreună cu soția sa și unchiul său, ar fi vândut un autoturism BMW X6, cu numere de Bulgaria, unor cumpărători din Tunari. În urma tranzacției, aceștia ar fi păstrat o cheie de rezervă fără știrea noilor proprietari.

Pe 5 decembrie 2025, în jurul orei 4 dimineața, un nepot de-ai lui Ismail s-ar fi deplasat la adresa noilor proprietari, unde mașina era parcată, și ar fi plecat cu ea fără să lase urme vizibile de efracție.

Mașina, recuperată în Bulgaria

Pe lângă furtul autoturismului, există suspiciuni că au fost efectuate tranzacții financiare neautorizate folosind cardul victimei. Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunile de înșelăciune și furt calificat. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a-i identifica pe toți cei implicați.

Contactat de noii proprietari ai mașinii, Ismail S.A. ar fi negat orice implicare în eveniment, susținând că „poate a venit proprietarul bulgar să o ia“. Potrivit anchetatorilor, această declarație ar putea reprezenta o încercare de a induce în eroare victimele.

Autoturismul sustras a fost ulterior identificat pe teritoriul Bulgariei și se află în custodia autorităților din această țară. În prezent, autoritățile române și bulgare colaborează pentru a elucida acest caz și a soluționa dosarul penal.

Pe data de 7 februarie 2026, Ismail S.A. și soția sa au fost audiați de poliție. Conform legii, cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Numele microbioloagei Ágnes Ullmann, născută în Satu Mare, care a influențat fundamental biologia modernă, va fi pus pe Turnul Eiffel
Știri România 13:28
Numele microbioloagei Ágnes Ullmann, născută în Satu Mare, care a influențat fundamental biologia modernă, va fi pus pe Turnul Eiffel
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi pentru costuri reduse
Exclusiv
Știri România 13:00
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi pentru costuri reduse
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Stiri Mondene 14:00
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Ce avere are Mihai Trăistariu! „Am 8 apartamente și o școală de muzică. Fac vreo 100.000 de euro pe an"
Stiri Mondene 13:41
Ce avere are Mihai Trăistariu! „Am 8 apartamente și o școală de muzică. Fac vreo 100.000 de euro pe an"
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
