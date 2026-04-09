Carnea de miel s-a scumpit în Constanța, iar mulți oameni nu și-o mai permit

Față în față cu prețurile afișate în piețe, reacțiile oamenilor au explodat.

„Foarte scumpe, nejustificat de scumpe”, a spus un bărbat, în timp ce o femeie a explicat că „acum kilogramul este 45-50 de lei, mult”, iar un alt client a completat: „Mi se pare mult 50 de lei kilogramul de miel”, scrie sursa citată.

Vânzătorii din piață spun că situația este mai complicată decât anul trecut. Unii se plâng că oamenii nu mai au bani și negociază la sânge.

„Cerem 50, lași la 45. Nici cu 45, dai cu 40, n-are lumea bani. E mai rău față de anul trecut și e din ce în ce mai rău”, a declarat un comerciant.

Există însă și vânzători care spun că cererea este încă bună, chiar și la prețuri mai mari. „Este foarte bine! Clienții vin. Dăm kilogramul cu 55 de lei, 60. Chiar 65 de lei pulpele”, a spus un alt comerciant.

Cum stau prețurile în București, în Piața Obor

Situația din Constanța nu este singulară. Și în București, în Piața Obor, prețurile au crescut în această perioadă. Jumătățile de miel și mielul întreg se vând cu aproximativ 47,99 lei/kg, în timp ce mielul dobrogean ajunge la 49,99 lei/kg. Pentru cei care pregătesc drob, organele de miel costă între 34,99 și 49,99 lei/kg.

Alte produse au prețuri variate. Pieptul de berbecuț cu os este printre cele mai accesibile, la aproximativ 30 lei/kg, în timp ce pulpa față cu coastă ajunge la 49,99 lei/kg. Drobul gata preparat se vinde cu aproximativ 47 lei/kg.

Cât costă mielul în supermarketuri înainte de Paște

În marile magazine, oferta este variată, iar prețurile diferă în funcție de produs și proveniență. La Selgros, pulpa de miel ajunge la aproape 60 lei/kg, iar carcasa costă aproximativ 54,99 lei/kg. Organele pot ajunge la peste 55 lei/kg.

În Lidl, mielul întreg cu cap și organe este vândut cu aproximativ 47,90 lei/kg.

Auchan vine cu unele dintre cele mai mici prețuri pentru anumite produse, cu sferturi de miel la 39,99 lei/kg, însă pentru pulpă prețul urcă până la 67,99 lei/kg.

La Kaufland, sferturile de miel ajung la aproximativ 59,99 lei/kg.

Carnea de miel rămâne un simbol al mesei de Paște, însă pentru tot mai mulți români devine un produs greu de pus pe masă. Diferențele de preț dintre piețe și supermarketuri există, dar chiar și cele mai accesibile variante sunt mai scumpe decât în anii trecuți.

