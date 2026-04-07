În această perioadă, jumătățile de miel sunt comercializate la 47,99 lei/kg, același preț fiind valabil și pentru mielul întreg. Pentru cei care caută variante ușor diferite, mielul dobrogean ajunge la 49,99 lei/kg, un preț apropiat de cel al iedului, care se vinde tot cu 49,99 lei/kg.

Pentru preparatele tradiționale nelipsite de pe masa de Paște, precum drobul, cumpărătorii pot găsi organe de miel la prețuri diferite, în funcție de ofertă: 34,99 lei/kg sau 49,99 lei/kg. În plus, prapura costă 10,99 lei/bucată, iar mațele de miel sunt disponibile la 10 lei/legătura, produse esențiale pentru pregătirea drobului în gospodărie.

Oferta include și alte bucăți de carne. Pieptul de berbecuț cu os este unul dintre cele mai accesibile produse, la 30 lei/kg, în timp ce pulpa față cu coastă se vinde cu 49,99 lei/kg, fiind preferată pentru friptură.

Pentru cei care preferă variantele deja preparate, drobul de miel este disponibil la 47 lei/kg, reprezentând o soluție rapidă pentru masa de sărbătoare.

Prețurile pot varia ușor de la un stand la altul, în funcție de proveniența produselor și de cantitatea disponibilă, însă oferta rămâne diversificată pentru toate bugetele.

Carnea de miel continuă să fie un simbol al sărbătorii pascale, iar pentru mulți români, cumpărăturile din piețe precum Obor fac parte din tradiția pregătirilor pentru această perioadă.

Cât costă 1 kg de carne de miel în Lidl, Kaufland, Auchan și Selgros înainte de Paște în 2026.

Daca vrei sa ai o masa reusita de Paste, iata cateva retete de friptura de miel pe care le poti face usor.

