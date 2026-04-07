Cercetătorii pregătesc crearea primei maternități de crustacee și moluște din regiune, un proiect ambițios, care ar putea aduce, în doar câțiva ani, creveți de producție românească în meniurile restaurantelor.

De la „garizi” la specii de creveți mediteraneene

În prezent, biologii monitorizează atent reproducerea în bazinele cu apă de mare, scopul fiind aclimatizarea unor specii noi, pretabile consumului comercial la scară largă.

Se încearcă adaptarea la condițiile locale a crevetelui de piatră și a crevetelui de iarbă, specii aduse din Italia.

În Marea Neagră trăiește deja o specie autohtonă de mici dimensiuni, denumită garizi. Deși sunt recunoscuți pentru gustul lor deosebit, aceștia ajung extrem de rar în farfuriile clienților de la malul mării.

„Lucrăm intensiv pentru a lansa în curând prima și singura maternitate de scoici și creveți de la Marea Neagră. Ne dorim să reproducem aici foarte multe specii de scoici, inclusiv stridie, și specii de creveți, atât nativi, cât probabil și unii din alte zone ale globului”, a explicat Victor Niță, cercetător în cadrul INCDM.

Oportunitate pentru investitori

Conform experților, ciclul de creștere al unui crevete, de la stadiul de puiet până la maturitatea optimă pentru consum, durează aproximativ un an și jumătate.

Cercetătorii se așteaptă ca acest proiect să atragă un interes major din partea mediului de afaceri. Existența unei maternități locale, capabilă să furnizeze constant larve și puiet, este pasul esențial de care investitorii au nevoie pentru a dezvolta ferme de creveți în apele românești.

„Creveții sunt un produs foarte gustos, ușor de crescut. E important să avem această maternitate pentru cei interesați să îi crească”, a adăugat biologul Victor Niță.

În acest moment, creveții sunt unele dintre cele mai comandate preparate în restaurantele de pe litoral, însă întreaga cantitate de fructe de mare utilizată de bucătari provine exclusiv din import.

O porție de creveți la malul mării se vinde, în medie, cu prețuri cuprinse între 70 și 80 de lei.

Versatili din punct de vedere culinar (pot fi prăjiți, făcuți la grătar, fierți sau adăugați în salate), creveții sunt extrem de apreciați și pentru beneficiile lor asupra sănătății, fiind o sursă excelentă de proteine, vitamine, minerale și acizi grași Omega-3.

