Investiția se concentrează pe deblocarea transportului feroviar de marfă prin deschiderea unui nou acces către Portul Constanța, crescând astfel eficiența operațiunilor de pe platformele portuare.

Tunelul Palas, cunoscut inițial sub numele de „Carol I”, reprezintă o parte importantă a istoriei feroviare românești. Monumentul, ridicat după planurile celebrului Anghel Saligny, a asigurat zeci de ani traficul feroviar în Constanța.

Din păcate, degradarea accentuată și infiltrațiile masive au dus la scoaterea sa din funcțiune în urmă cu mai bine de trei decenii, în anul 1992.

Statul va finanța acest contract de reabilitare, valoarea totală a lucrărilor fiind estimată la peste 404 milioane de lei, plus TVA.