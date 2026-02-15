Autoritățile au fost sesizate prin apel la 112 de faptul că mai multe morminte au fost jefuite într-un cimitir din localitatea Cuza Vodă. Atunci când s-au deplasat la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, relatează News.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe morminte ar fi fost profanate, în cimitirul din localitatea Cuza Vodă.

Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri”, anunţă, duminică, IPJ Constanţa.

În acest context, poliția a deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru identificarea celor implicați și stabilirea circumstanțelor în care s-au produs faptele.

