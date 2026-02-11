La aflarea veștii, mama sa, în vârstă de 81 de ani, a suferit un infarct. Femeia a fost transportată la spital, însă medicii au declarat decesul în aceeași seară.
Familia, originară din General Scărișoreanu, a ridicat astăzi trupurile celor decedați de la morgă.
