Dr. Adnan Mustafa a povestit intervenția într-o postare publică, în care a subliniat atât dificultățile sistemului medical, cât și satisfacția profundă a profesiei.

„Trecând peste burn-out, care contează mai puțin în aceste situații, rămân cu convingerea că avem cea mai frumoasă profesie din lume!”.

Intervenția a avut loc într-o zi importantă pentru credincioșii creștin-ortodocși, în ziua de Paște, când medicii și asistentele aflate de gardă au fost puși în fața unei urgențe majore.

„Astăzi, în cea mai importantă zi de sărbătoare creştin-ortodoxă, am avut privilegiul, alături de doamnele asistente şi de colegii medici de gardă să redăm pulsul unei inimi obosite care bate de mai bine de 93 de ani”, a scris medicul, în ziua de Paște.

Pacienta, aflată într-o stare critică, a fost stabilizată printr-o intervenție rapidă și esențială: montarea unui stimulator cardiac temporar, procedură care i-a salvat viața.

„I s-a montat un stimulator cardiac temporar, urmând ca zilele următoare colegii specializați să îi implanteze stimulatorul permanent!”.

Potrivit medicului, femeia urmează să fie supusă unei noi intervenții în perioada următoare, pentru implantarea unui stimulator cardiac permanent, care îi va asigura funcționarea normală a inimii.

Mesajul transmis de cardiolog se încheie într-o notă caldă, adresată tuturor credincioșilor: „Paşte fericit tuturor creştin-ortodocşilor!”.

Cazul evidențiază încă o dată rolul esențial al cadrelor medicale, care, chiar și în zile de sărbătoare, rămân în prima linie pentru a salva vieți.

