Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat că, miercuri, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi procurorii DIICOT au făcut percheziţii la locuinţa unui român, suspectat de implicare în acte de sabotaj comise în portul Hamburg.

În urma percheziţiei făcute la locuinţa suspectului român, poliţiştii din Constanța au ridicat mai multe mijloace de probă. Acestea urmează să fie puse la dispoziţia autorităţilor judiciare germane pentru continuarea cercetărilor.

Acţiunea s-a desfăşurat în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile germane.

„În perioada ianuarie – august 2025, persoanele cercetate ar fi deversat peste 20 de kilograme de pietriş abraziv în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conductele de alimentare cu apă dulce ale altei nave, ar fi îndepărtat capacele rezervoarelor de combustibil şi ar fi dezactivat întrerupătoarele electronice de siguranţă de la alte nave destinate Marinei germane”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Potrivit parchetului din Hamburg, doi bărbaţi – un român de 37 de ani şi un grec de 54 de ani – au fost reținuți marți.

Românul a fost reţinut la Hamburg, în Germania, iar grecul într-un sat din Grecia. Ambii lucrau, la momentul incidentelor, în zona portuară din Hamburg, pe mai multe corvete aparţinând Marinei federale germane.

„Cei doi sunt suspectaţi că au acţionat atât împreună, cât şi individual, comiţând acte de sabotaj în cadrul activităţii lor în portul Hamburg”, se precizează în comunicatul parchetului german, potrivit AFP.

Cazul rămâne în atenţia autorităţilor din România, Germania şi Grecia, având implicaţii serioase asupra securităţii maritime.

