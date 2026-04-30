Pe Autostrada A2 București – Constanța, circulația vehiculelor de mare tonaj va fi interzisă joi între orele 16.00 și 22.00 și vineri între 6.00 și 22.00.

DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem va avea restricții joi, între 18.00 și 22.00, și vineri între 6.00 și 22.00.

De asemenea, pe DN39 Agigea – Mangalia, interdicțiile se aplică în aceleași intervale orare. Vehiculele destinate transportului de persoane sunt exceptate.

„Recomandăm șoferilor să verifice traseul ales și să ia în considerare rute alternative pentru evitarea aglomerației”, au transmis polițiștii. Măsura urmărește creșterea siguranței rutiere, în contextul numărului mare de deplasări spre litoral și alte destinații turistice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE