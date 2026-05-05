Dezastru într-un apartament închiriat în Mamaia de 1 Mai

Un clip video distribuit online surprinde starea dezastruoasă a unui apartament din Mamaia, după ce acesta ar fi fost închiriat de mai mulți tineri în perioada minivacanței de 1 Mai.

În imagini se vede o bucătărie plină de ambalaje și gunoaie, un televizor spart și trântit pe un pat răvășit din dormitorși o canapea cu așternuturi împrăștiate și resturi de băuturi.

„1 Mai, Mamaia. Uitați un apartament…au tăiat canapeaua…și televizorul spart. Așa se întâmplă după 1 Mai, după ce cazezi niște tineri”, se aude persoana care filmează și descrie dezastrul din apartament.

Secvențele au fost publicate online de Ziua de Constanța. Nu există însă informații despre identitatea persoanelor implicate, dacă a fost depusă plângere la poliție sau despre eventuale pagube evaluate.

Nu e prima dată când cei care îşi închiriază casele se trezesc cu ele devastate. În urmă cu patru ani, chiar de Revelion, alţi tineri au vandalizat o vilă din Bucureşti.