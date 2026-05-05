Ce le-a spus Ilie Bolojan parlamentarilor, înainte de votul pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR

Ilie Bolojan a ajuns în Parlament la votul moțiunii de cenzură

Premierul Ilie Bolojan s-a adresat Parlamentului înainte de votul pentru moțiunea de cenzură împotriva cabinetului său, depusă de AUR și PSD.

„Am ascultat această moțiune care vorbește despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează.

Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contra-semnato: dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? Mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva!

„Acum 10 luni am acceptat această funcție și am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie. Nu ce e popular, ci ce e necesar. România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din UE 9,3% din PIB"

Ce spune Ilie Bolojan despre deficitul și măsurile bugetare

„Acum 10 luni am acceptat această funcție și am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie. Nu ce e popular, ci ce e necesar. România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din UE 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs, l-am găsit.

Nu-l puteam ascunde și coaliția a decis să-l rezolve. Am ajuns în această situație pentru că Guvernele anterioare au amânat reforme, au ignorat realitățile, până nu a mai fost posibil să fie ocolite (…) partenerii ne-au păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor nu s-a întins mai mult de luna iunie”, a mai precizat Bolojan, în Parlament.

Ilie Bolojan: „Mi-am asumat funcția conștient că vine la pachet cu o presiune uriașă”

„Știau ce au lăsat în urmă, dar nu au vrut să-și asume guvernarea. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării, așa cum fuseseră obișnuiți venind din tura a doua.

Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine la pachet cu o presiune uriașă și că nu voi primi aplauze din partea cetățenilor, dar am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țara noastră cu toate dificultățile și problemele care au fost, cu patru partide plus minoritățile.

În cele 10 luni, am făcut câteva lucruri și pentru asta, indiferent dacă sunt în bancă sau în sală, trebuie să le mulțumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat pentru că aceste rezultate sunt un rezultat de echipă.

Am menținut investițiile, (…) Toate datoriile în zona de construcții și sănătate au fost achitate (…) Am început să corectăm nedreptățile adoptând reforma pensiilor magistraților. Pensionarea la 65 de ani și nu la 48 sau la 50. Plafonul la pensie la 70%. Toți o cereau, dar niciun guvern nu s-a legat de problema aceasta.

Am redus sporurile și cheltuielile de personal. Dacă ne uităm, o să vedem că au scăzut cu aproximativ %, dar tocmai pentru că cheltuielile au scăzut cu mult mai puțin decât au crescut veniturile trebuie continuată reducerea de cheltuieli ca costul echilibrărilor să fie corect împărțit.

Am venit cu reducerea de 10% în administrație și am făcut cu mare greutate, știu asta toți cei care au fost la negocieri”, a mai declarat Ilie Bolojan, înainte de votul privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

Bolojan a făcut bilanțul celor 10 luni de mandat

„Am coborât deficitul la 7,9 din PIB. Cel mai important lucru, am recâștigat încrederea piețelor în Guvernul României și în primul trimestru al acestui an se confirmă: veniturile statului au crescut cu peste 15%, am colectat mai bine.

Am promis ordine în Finanțe și asta am făcut. Pentru prima dată din câte știu, șefii de la ANAF și de la Vamă nu au mai fost negociați politic și nu erau numiți de premierul României pe post de umbrele pentru diferite sectoare”, a explicat premierul.

Parlamentul votează marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Astăzi, 5 mai 2026, Parlamentul României s-a reunit pentru o ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatului. Membrii celor două camere dezbatat și votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Demersul a fost inițiat de parlamentarii Partidului Social Democrat (PSD), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și reprezentanți ai formațiunii PACE Întâi România. Aceștia au depus documentul oficial la sfârșitul lunii aprilie, argumentând necesitatea demiterii actualului Executiv.

În funcție de votul final privind moțiunea de cenzură, există două scenarii privind Guvernul Ilie Bolojan. În cazul în care moțiunea este admisă în Parlament, Ilie Bolojan va rămâne premier interimar o perioadă, iar în cazul în care moțiunea pică, membrii cabinetului rămân în funcție.

Știre în curs de actualizare!