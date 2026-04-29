CNAIR anunță și o schimbare importantă în stația de taxare de la Fetești. Trecerea se va face pe trei benzi pe sens, iar benzile 2 și 3 vor fi destinate șoferilor care au plătit prin SMS sau prin distribuitorii autorizați. Banda 1, aflată la marginea din dreapta, va rămâne cu barieră și va fi folosită pentru plata cash.

Cât costă taxa de pod la Fetești în 2026

Pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, tariful de trecere este de 19 lei pentru o singură traversare. Dacă șoferul achită două treceri, costul este de 38 de lei.

Pentru vehiculele cu masa între 3,5 și 12 tone, taxa este de aproximativ 69 de lei pentru o trecere și 137 de lei pentru două treceri.

În cazul camioanelor de peste 12 tone, tarifele sunt mai mari. Vehiculele cu cel mult trei axe plătesc aproximativ 94 de lei pentru o trecere, iar cele cu patru axe sau mai multe ajung la 133 de lei pentru o singură traversare.

Pentru două treceri, costurile variază de la 38 de lei, în cazul autoturismelor, până la 266 de lei, în cazul vehiculelor grele cu minimum patru axe.

Cum se plătește taxa de la podul Fetești

Șoferii pot achita taxa înainte de trecere sau cel târziu până la ora 0.00 a zilei următoare traversării.

Plata se poate face online, prin platformele CNAIR sau prin aplicațiile și distribuitorii autorizați. În acest caz, șoferul trebuie să introducă numărul de înmatriculare al mașinii, iar plata este înregistrată în sistem.

O altă variantă este plata prin SMS, disponibilă pentru vehiculele înmatriculate în România. Mesajul se trimite la numărul scurt 7577, cu textul „POD”, urmat de numărul de înmatriculare.

Taxa poate fi plătită și fizic, în benzinării sau în alte puncte autorizate, unde șoferii primesc dovada plății. Cei care aleg plata cash pot achita direct la stația de taxare, dar trebuie să folosească banda 1, cea din dreapta.

Ce benzi trebuie să folosească șoferii

CNAIR precizează că stația de taxare va funcționa cu trei benzi pe sens. Benzile 2 și 3 vor fi cu trecere liberă, fără bariere, pentru șoferii care au plătit prin SMS sau prin distribuitorii autorizați.

Banda 1 va rămâne cu barieră și va fi folosită pentru plata cash. Tot pe această bandă vor trece și vehiculele pentru care există abonamente preplătite eliberate sub formă de tichete.

Compania transmite că vehiculele cu astfel de abonamente trebuie să folosească doar banda 1, de la marginea din dreapta.

Cum sunt verificați șoferii

Controlul se face automat, prin camere video care recunosc numerele de înmatriculare. Aceste camere sunt amplasate în zona stației de taxare, atât la intrare, cât și la ieșire.

Sistemul înregistrează numărul de înmatriculare la fiecare trecere, apoi îl verifică în baza de date cu plăți. Asta înseamnă că șoferii nu trebuie neapărat opriți în trafic pentru verificare.

CNAIR arată că trecerea este identificată de camerele ANPR, care aplică o marcă temporală și coordonatele GPS.

Ce se întâmplă dacă nu plătești până a doua zi

Șoferii care trec podul Fetești-Cernavodă trebuie să achite taxa până cel târziu la ora 0.00 a zilei următoare traversării. Dacă plata nu apare în sistem până la acel termen, trecerea este marcată drept posibilă contravenție.

Ulterior, se poate întocmi un proces-verbal de constatare a contravenției. Sancțiunea este emisă automat, pe baza datelor înregistrate de camere, fără ca șoferul să fie oprit pe loc.

Ce amenzi riscă șoferii

Amenzile pentru neplata tarifului de trecere sunt de zece ori mai mari decât taxa pentru o singură traversare. Pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, amenda este de 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită.

Pentru vehiculele cu masa între 3,5 și 12 tone, sancțiunea este de 690 de lei. Camioanele de peste 12 tone cu cel mult trei axe pot primi o amendă de 940 de lei.

Cele mai mari sancțiuni sunt pentru vehiculele de mare tonaj cu patru axe sau mai multe. În acest caz, amenda ajunge la 1.330 de lei pentru o trecere neplătită.

Ce trebuie să știe șoferii înainte să plece spre mare

Taxa de la podul Fetești-Cernavodă nu este inclusă în rovinietă. Chiar dacă mașina are rovinietă valabilă, șoferul trebuie să achite separat tariful de trecere.

Cea mai simplă variantă rămâne plata înainte de drum sau imediat după traversare, prin SMS ori printr-un distribuitor autorizat. Astfel, șoferii pot folosi benzile cu trecere liberă și evită cozile de la plata cash.

În perioadele aglomerate, mai ales vara și în weekendurile în care traficul spre litoral crește, plata în avans poate scuti șoferii de timp pierdut la stația de taxare.

