Probleme majore în județul Constanța, cauzate de vânt

Autoritățile au suspendat manevrele în toate porturile din județul Constanța și la Bara Sulina, județul Tulcea.

În localitățile Cogealac, Mihai Viteazu, Medgidia și Mircea Vodă, au fost semnalate pene parțiale de curent electric. Între Saraiu și Stejaru, pe DJ225, două autoturisme au rămas blocate în nămeți. Primăria și Drumurile Județene au trimis utilaje pentru a elibera zona.

De asemenea, o ambulanță SAJ a derapat pe DN38, între Movilița și Techirghiol, iar un echipaj de drumuri intervine pentru degajare.

„Încă de la intrarea în vigoare a avertizărilor de vreme severă, au fost dispuse măsuri pentru acoperirea solicitărilor venite din partea populației și autorităților din zonele afectate”, se menționează într-un comunicat IGSU.

Mobilizare de forțe și echipamente în Constanța

Pentru a sprijini intervențiile, au fost detașate echipamente și personal suplimentar:

De la ISU Bacău la ISU Tulcea: o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

De la ISU Vâlcea la ISU Tulcea: o autospecială de primă intervenție și comandă, plus o șenilată.

De la ISU Harghita la ISU Constanța: o autospecială de primă intervenție și comandă și o șenilată.

Pompierii salvatori rămân în teren și continuă să gestioneze efectele vremii severe. Situația este monitorizată în permanență la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență și al IGSU.

Echipajele de salvatori au ajuns la cele aproximativ 20 de autoturisme blocate. Persoanele implicate nu au întâmpinat probleme medicale și urmează să fie însoțite în coloană de utilaje de deszăpezire.

IPJ Constanța avertizează asupra condițiilor de zăpadă și polei pe drumuri și reamintește obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE