Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, incidentul s-a produs pe DN 65F, când un autoturism condus de un bărbat din Dăneasa, județul Olt, care circula din direcția Filiași către Balș, a intrat în coliziune frontală cu un autocamion ce venea din sens opus.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit faptul că un bărbat, de 40 de ani, din comuna Dăneasa, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe DN 65F, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un autocamion ce circula din sens opus, condus de un bărbat, de 43 de ani, din Berteștii de Jos, județul Brăila”, au transmis polițiștii.

În urma impactului, șoferul autoturismului a decedat pe loc. Pasagerii din mașină, o femeie de 33 de ani și doi copii, au fost răniți și transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și efectuează cercetări pentru a stabili toate detaliile acestui eveniment rutier, mai precizează news.ro.

