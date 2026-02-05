30 de persoane, evacuate din cauza unei avarii la o conducă de gaze în Craiova

O avarie la o conductă de gaz subterană a avut loc joi seară, pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Potrivit portalului de știri locale Gazeta de Sud, 30 de persoane din șase locuințe au fost evacuate, iar traficul rutier a fost deviat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dolj a anunțat că echipele de intervenție au stabilit un perimetru de siguranță și au oprit gazul de la robinetul central.

„A fost anunțat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenție la fața locului și a oprit gazul de la robinetul central. A fost realizat un perimetru de siguranță și au fost evacuate 30 persoane din 6 locuințe”, au transmis reprezentanții ISU Dolj.

Traficul pe Bulevardul Romanescu din Craiova a fost deviat

Echipajele ISU Dolj, formate dintr-o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD, au asigurat intervenția, confirmând că nu s-au înregistrat victime.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, circulația rutieră pe Bulevardul Nicolae Romanescu a fost deviată pe străzile Aleea 2 Bechet, Bucura și Potelu. „Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru dirijarea și fluidizarea traficului rutier”, au declarat reprezentanții IPJ Dolj.

O avarie la rețeaua de gaz a fost semnalată și în București, la finalul anului trecut. La acel moment, a fost descoperită o defecțiune la un branșament, iar sute de persoane au rămas fără gaz în sectorul 1.

